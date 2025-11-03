Le chef de la junte guinéenne annonce sa candidature à la présidence

Le chef de la junte guinéenne, Mamadi Doumbouya, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre, cherchant ainsi à rester au pouvoir pour cinq années supplémentaires.

Mamadi Doumbouya avait promis de ne pas se présenter à la présidence lorsqu'il était parvenu au pouvoir à la suite d'un coup d'Etat en 2021. Une nouvelle Constitution, approuvée par référendum en septembre, a cependant ouvert la voie à sa candidature.

La nouvelle Constitution remplace une charte de transition adoptée après le coup d'Etat ayant renversé le président Alpha Condé qui interdisait aux membres du gouvernement provisoire de se présenter à des élections.

Elle impose que les candidats à la présidence résident en Guinée et soient âgés de 40 à 80 ans pour pouvoir se présenter, ce qui exclurait deux autres sérieux candidats potentiels : Alpha Condé, âgé de 87 ans et qui vit à l'étranger, ainsi que l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, âgé de 73 ans et vivant en exil en raison d'accusations de corruption qu'il nie.

D'autres personnalités politiques, dont l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté et l'ancienne ministre des Affaires étrangères Hadja Makalé Camara, ont également déposé leur candidature.

La Guinée dispose des plus grandes réserves de bauxite au monde et du gisement de minerai de fer inexploité le plus riche de la planète, à Simandou.

