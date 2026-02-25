Le chef de la banque de la défense proposée refuse de se prononcer sur le soutien des membres de l'Otan

Le chef d'un groupe planifiant une nouvelle banque multilatérale de défense a refusé de préciser quels pays soutiendraient le projet, suite à une offre publique du Canada d'accueillir la banque, mais à des signes indiquant que la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient réfractaires au projet.

La banque est proposée par le groupe de développement de la Banque de défense, de sécurité et de résilience, dans le but de financer des projets de défense, de sécurité et d'infrastructure pour les membres de l'Otan et les pays alliés.

Aucun gouvernement n'a encore officiellement investi dans le projet, mais un certain nombre de banques commerciales, dont Deutsche Bank DBKGn.DE , JPMorgan JPM.N et les banques canadiennes Royal Bank of Canada RY.TO , BMO BMO.TO et TD Bank, se sont engagées en tant que banques partenaires.

Le directeur général du groupe, Rob Murray, a déclaré lors d'une réunion à Chatham House qu'une banque multilatérale était nécessaire pour les efforts de réarmement des pays de l'Otan, mais il s'est abstenu de dire quel était le niveau de soutien dont il bénéficiait actuellement.

"Je ne peux pas vraiment me prononcer sur l'état d'avancement de ce projet", a déclaré M. Murray lorsqu'on lui a demandé si le DSRB pourrait être installé à Toronto et si le Trésor britannique avait donné des signes d'abandon de sa résistance à l'égard de la banque.

L'objectif du DSRB est de devenir une banque mondiale soutenue par l'État, dotée d'une cote de crédit triple A et capable de lever 100 milliards de livres (135 milliards de dollars) pour financer des projets de défense.

Les représentants du gouvernement britannique craignent toutefois que la proposition n'augmente pas la valeur des dépenses de défense, tandis que l'Allemagne souhaite se concentrer sur le programme d'acquisition conjointe récemment créé par l'Union européenne dans le cadre de l'Action pour la sécurité en Europe (SAFE).

M. Murray a souligné la nécessité d'un effort multilatéral plus large. Il a cité une estimation selon laquelle les règles régissant le montant des capitaux que les banques doivent détenir lorsqu'elles prêtent à des fabricants d'armes signifient que même si toutes les banques européennes étaient impliquées, seule la moitié des plans de dépenses de défense de la région serait financée.

"Il faut une banque multilatérale axée exclusivement sur la défense qui puisse fournir ce pouvoir de bilan", a déclaré M. Murray.

S'exprimant plus tôt lors de l'événement, le ministre britannique des forces armées, Alistair Carns, a déclaré que les menaces croissantes émanant de pays tels que la Russie signifiaient que l'armée britannique ne disposait que de peu de temps pour se "préparer à la guerre".

"Je pense qu'il faudrait 3 à 5 ans (pour une crise géographiquement contenue) ", a déclaré M. Carns. "Si vous regardez l'Europe, la période de planification est 2029-2030. Les gens veulent être prêts".

