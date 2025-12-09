 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,56
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chef de l'IATA, Willie Walsh, déclare que les performances de Boeing en matière de livraisons s'améliorent, mais que la confiance en Airbus reste faible
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de l'IATA, l'organisation mondiale des compagnies aériennes, a déclaré mardi qu'il y avait moins de confiance dans la capacité d'Airbus à atteindre ses objectifs de livraison d'avions, alors que les performances de Boeing se sont améliorées, dans un contexte de problèmes persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

"Je pense que nous assistons à un changement où il est généralement reconnu que les performances de Boeing se sont considérablement améliorées. Les gens ont beaucoup plus confiance en Boeing pour tenir les engagements qu'ils ont pris, et nous constatons que les gens ont moins confiance en Airbus", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'association professionnelle, aux journalistes.

"C'est décevant pour l'industrie, car nous aurons moins de nouveaux avions livrés que prévu", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

AIRBUS
197,5400 EUR Euronext Paris -0,27%
BOEING CO
206,340 USD NYSE +2,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank