Le chef de l'IATA, Willie Walsh, déclare que les performances de Boeing en matière de livraisons s'améliorent, mais que la confiance en Airbus reste faible

Le président de l'IATA, l'organisation mondiale des compagnies aériennes, a déclaré mardi qu'il y avait moins de confiance dans la capacité d'Airbus à atteindre ses objectifs de livraison d'avions, alors que les performances de Boeing se sont améliorées, dans un contexte de problèmes persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

"Je pense que nous assistons à un changement où il est généralement reconnu que les performances de Boeing se sont considérablement améliorées. Les gens ont beaucoup plus confiance en Boeing pour tenir les engagements qu'ils ont pris, et nous constatons que les gens ont moins confiance en Airbus", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'association professionnelle, aux journalistes.

"C'est décevant pour l'industrie, car nous aurons moins de nouveaux avions livrés que prévu", a-t-il ajouté.