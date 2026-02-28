Le chaos des transports au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran

* La fermeture de l'espace aérien affecte les liaisons entre l'Europe et l'Asie

* Lufthansa, Wizz Air et d'autres compagnies interrompent leurs vols vers les régions concernées

* L'autorité européenne de régulation de l'aviation déconseille le survol du Moyen-Orient dans le cadre d'opérations militaires

(Déclaration de Dubai Airports et images de l'aéroport, déclarations d'Etihad et de l'autorité indienne de l'aviation civile, détails sur le trafic régional détourné par l'Arabie saoudite et l'Égypte) par Federico Maccioni et Joanna Plucinska

Les compagnies aériennes ont suspendu les vols dans tout le Moyen-Orient samedi, y compris au départ et à destination de Dubaï, la plaque tournante la plus fréquentée au monde, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, plongeant la région dans une nouvelle confrontation militaire.

Les cartes de vol ont montré que l'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, d'Israël et de Bahreïn était pratiquement vide lorsque Israël a déclaré avoir frappé l'Iran et que l'armée américaine a lancé une série de frappes contre des cibles dans le pays. L'Iran a riposté par une salve de missiles.

Des témoins ont fait part à Reuters des explosions survenues dans le Golfe, notamment à Doha, au Qatar, qui abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient , ainsi qu'à Abu Dhabi et à Dubaï, dans les Émirats arabes unis , qui sont des centres de transport régionaux essentiels.

Dubai Airports a déclaré que tous les vols à Dubai International, qui a accueilli près de 100 millions de passagers l'année dernière, ainsi qu'à l'aéroport international Al Maktoum, plus petit, étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre, et a invité les passagers à ne pas voyager.

"En raison de multiples fermetures de l'espace aérien régional, Emirates a temporairement suspendu ses opérations au départ et à destination de Dubaï", a déclaré le transporteur basé à Dubaï, tandis que sa compagnie sœur flydubai a indiqué qu'elle avait temporairement suspendu ses opérations.

Etihad Airways a déclaré que tous les vols prévus au départ d'Abou Dhabi étaient suspendus jusqu'à 10 heures GMT dimanche, et que les vols devant arriver au centre du Golfe avant cette heure seraient annulés. "Les vols déjà en route vers Abu Dhabi retournent à leur aéroport d'origine si nécessaire", a ajouté la compagnie.

LES FRAPPES AGGRAVENT LES TROUBLES RÉGIONAUX

Cette escalade a réduit les espoirs d'une solution diplomatique au conflit nucléaire qui oppose Téhéran à l'Occident et a ravivé le conflit après des semaines de renforcement de l'armée américaine dans la région.

Il s'agit du dernier bouleversement en date pour le transport aérien dans cette région habituellement très fréquentée, en raison de l'escalade des tensions. Les aéroports du Moyen-Orient sont parmi les plus fréquentés au monde. Ils couvrent une zone qui s'étend de l'Iran et de l'Irak à la Méditerranée et servent de plaque tournante pour les vols entre l'Europe et l'Asie.

"Les passagers et les compagnies aériennes doivent s'attendre à ce que l'espace aérien soit fermé pendant un certain temps dans la région", a déclaré Eric Schouten, directeur du cabinet de conseil en sécurité aérienne Dyami. "L'impact sur l'aviation régionale est immédiat et très fluctuant."

VOLS RÉACHEMINÉS, PASSAGERS BLOQUÉS

Les compagnies aériennes ont annulé près de 40 % des vols à destination d'Israël et 6,7 % des vols à destination de l'ensemble de la région samedi, selon les données préliminaires de Cirium. Ce chiffre est susceptible d'augmenter.

À l'aéroport international Hamad de Doha, les portes d'embarquement étaient presque vides, tandis que les passagers bloqués faisaient la queue pour réserver leur chambre d'hôtel. L'incertitude régnait quant à la date de reprise des vols, a rapporté un témoin de Reuters.

La région a pris de l'importance depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a contraint les compagnies aériennes à éviter l'espace aérien au-dessus des deux pays.

Les zones de conflit représentent une charge opérationnelle de plus en plus lourde pour les compagnies aériennes, car les attaques aériennes font craindre des tirs accidentels ou délibérés sur le trafic aérien commercial. L'allongement de la durée des vols nécessite également plus de carburant, ce qui augmente leurs coûts.

Israël, l'Iran, l'Irak, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie ont fermé leur espace aérien à la suite des attaques et une carte de la région sur Flightradar24 montre que les avions évitent ces zones.

Le trafic semblait plutôt se concentrer autour des aéroports de Larnaca (Chypre), de Djeddah, du Caire et de Riyad, selon le service de suivi des vols, qui a connu samedi une panne due à l'augmentation du nombre de visiteurs sur son site web.

BRITISH AIRWAYS, LUFTHANSA, WIZZ AIR SUSPENDENT LEURS VOLS

L'AESA, l'autorité de régulation de l'aviation de l'Union européenne, a recommandé samedi à ses compagnies aériennes de rester à l'écart de l'espace aérien affecté par l'intervention militaire en cours.

British Airways, détenue par IAG ICAG.L , a déclaré qu'elle avait annulé ses vols vers Tel Aviv et Bahreïn jusqu'au 3 mars, ainsi que les vols de samedi vers Amman.

Le ministère russe des transports a déclaré samedi que les transporteurs aériens russes avaient suspendu leurs vols vers l'Iran et Israël.

La compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE a déclaré qu'elle suspendait ses vols à destination et en provenance de Dubaï samedi et dimanche et qu'elle interrompait temporairement les liaisons avec Tel-Aviv, Beyrouth et Oman jusqu'au 7 mars. Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv et de Beyrouth.

Iberia a également annulé ses vols vers Tel Aviv, tandis que Wizz Air WIZZ.L a suspendu ses vols vers et depuis Israël, Dubaï, Abu Dhabi et Amman avec effet immédiat jusqu'à la même date, a-t-elle déclaré.

L'autorité indienne de l'aviation civile a déclaré que le pays était en état d'alerte pour gérer d'éventuels détournements de vols en raison des tensions au Moyen-Orient, alors que des transporteurs comme Air India et Indigo ont suspendu leurs vols.

TRANSPORTEURS RÉGIONAUX TOUCHÉS

Qatar Airways et Kuwait Airways ont temporairement suspendu leurs vols, tandis que Turkish Airlines a également annulé ses vols vers plusieurs destinations du Moyen-Orient.

L'autorité aéronautique du Koweït a déclaré qu'elle arrêtait tous les vols vers l'Iran jusqu'à nouvel ordre, selon l'agence de presse de l'État, tandis qu'Oman Air a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols vers Bagdad en raison de l'évolution de la situation dans la région.

KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , a avancé la suspension de son service Amsterdam-Tel Aviv, annulant le vol prévu pour samedi après les frappes en Iran, a déclaré un porte-parole.

La compagnie aérienne avait annoncé mercredi que les vols seraient interrompus à partir du dimanche 1er mars. Un seul vol à destination de Tel Aviv était prévu pour samedi. Virgin Atlantic a indiqué qu'elle avait décidé d'éviter temporairement l'espace aérien irakien , ce qui a entraîné un réacheminement de ses vols.