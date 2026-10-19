Le chancelier Merz appelle à investir dans l'IA avant la conclusion de l'accord avec Nvidia

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(Mise à jour: en tête, les commentaires de Merz et les détails de l'accord avec Nvidia)

* L'Allemagne s'apprête à annoncer un partenariat industriel dans le domaine de l'IA avec Nvidia

* Merz affirme que le partage de données peut dynamiser l'industrie

* Les entreprises prévoient d'investir plus de 850 milliards d'euros d'ici 2028

* Berlin sous pression pour relancer la croissance

Le chancelier Friedrich Merz a appelé les entreprises allemandes à adopter l'intelligence artificielle lors d'un sommet industriel qui s'est tenu lundi à Berlin et qui visait à attirer des investissements, notamment dans le cadre d'un accord attendu avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O .

S'exprimant aux côtés de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d'un événement officiel marquant le coup d'envoi du sommet, M. Merz a souligné l'importance de l'IA dans les efforts visant à relancer l'économie allemande et à moderniser son industrie.

Confronté à une concurrence mondiale qui vise les principales entreprises allemandes des secteurs de l’automobile, de la chimie et de l’ingénierie, M. Merz subit des pressions pour assurer la croissance, alors que le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) bénéficie d’un soutien croissant.

“Nous sommes au cœur d’une transformation économique et technologique fondamentale, alimentée par les progrès exponentiels de l’intelligence artificielle”, a déclaré M. Merz, avant de lancer aux chefs d’entreprise: “Ouvrez vos portes à l’IA afin qu’elle puisse exploiter vos données.”

M. Merz a indiqué que la coopération avec Nvidia était essentielle pour le succès futur de l’Allemagne. M. Huang a mis en avant la coopération existante de son entreprise avec des constructeurs automobiles allemands tels que Mercedes-Benz

MBGn.DE , qui développe des robotaxis haut de gamme à l’aide des logiciels de Nvidia.

L'Allemagne et Nvidia devraient annoncer un partenariat visant à promouvoir l'IA dans l'industrie allemande lors de ce sommet, qui se poursuit mardi. Le ministère allemand de l'Économie a signé un protocole d'accord avec Nvidia, a indiqué le gouvernement, sans donner plus de détails.

Un groupe allemand d’entreprises et d’investisseurs, dont font partie Siemens et la Deutsche Bank, a déclaré dans un rapport qu’il estimait le potentiel d’investissement en Allemagne à hauteur de 4.100 milliards d’euros (4.600 milliards de dollars) d’ici 2035, dans des domaines tels que l’IA, l’énergie et la défense.

“Made for Germany” , un groupe d’entreprises du secteur privé, a indiqué que ses membres prévoyaient d’investir plus de 850 milliards d’euros d’ici 2028, après avoir investi plus de 200 milliards d’euros en 2025. D’autres entreprises et investisseurs ont été invités à rejoindre cette initiative.

(1 dollar = 0,8926 euro)