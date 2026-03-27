 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chancelier allemand Friedrich Merz dit vouloir se battre pour le projet du Scaf
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 20:36

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit vendredi être prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre la crise qui touche le projet européen d'avion de combat du programme Scaf (Système de combat aérien du futur), dans l'impasse du fait de vives tensions industrielles.

"Le futur de l'industrie allemande est en jeu, et cette industrie dépend fortement du secteur de la défense", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée par le quotidien FAZ, ajoutant qu'il se battra "jusqu'au dernier moment" pour des projets européens comme le Scaf.

Deux médiateurs, l'un français, l'autre allemand, ont été nommés pour apporter des solutions d'ici la fin du mois prochain, a ajouté le chancelier allemand.

Le programme Scaf - de 100 milliards d'euros - est en péril dans un contexte de désaccords sur son contrôle entre le français Dassault Aviation et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne.

L'Etat allemand va entrer au capital du constructeur franco-allemand de chars KNDS, a par ailleurs ajouté Friedrich Merz, confirmant des informations de Reuters publiées en février.

(Reportage de Rachel More et Alexander Huebner; version française Zhifan Liu)

Valeurs associées

AIRBUS
160,4200 EUR Euronext Paris -1,82%
DASSAULT AVIATION
310,0000 EUR Euronext Paris -1,71%
RTX
190,380 USD NYSE -1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank