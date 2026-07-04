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Le champion de concours de nourriture Joey Chestnut conserve son titre, mais impute son score en baisse à la chaleur
information fournie par Reuters 04/07/2026 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jana Winter

Le champion Joey Chestnut a défendu avec succès son titre samedi, bien qu’il ait mangé moins de hot-dogs que l’année précédente. Affrontant non seulement ses concurrents, mais aussi une chaleur extrême lors du concours annuel de dégustation de hot-dogs « Nathan’s Famous » NATH.O à Coney Island, à New York, Chestnut a remporté sa 18e « Mustard Belt » en engloutissant 66 hot-dogs. Chestnut, qui avait mangé 70,5 hot-dogs lors de l’édition de 2025 , a déclaré que la canicule historique qui frappait une grande partie de la côte Est l’avait empêché de tenter de battre son propre record de 76, établi en 2021.

“Je savais très tôt que j’allais gagner, mais je savais aussi très tôt que je n’allais pas battre le record”, a-t-il déclaré à ESPN après sa victoire.

La chaleur de midi avoisinait les 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) avec un taux d’humidité élevé, ce qui a affecté la texture du pain et la condition physique des participants. À un moment donné pendant la compétition, la sueur coulait du front de Chestnut, le long de son nez, pour aller se déposer sur le hot-dog à moitié mangé qu’il avait dans la bouche.

“Je ne vais pas m’étendre là-dessus pour chercher une excuse, mais oui, ça m’a ralenti”, a déclaré Chestnut. Le champion de 2024, , Patrick Bertoletti, a terminé deuxième cette année, avec 51 hot-dogs mangés.

La championne invaincue chez les femmes, Miki Sudo, a remporté son 12e titre en avalant 38,75 hot-dogs.

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3 commentaires

  • 14:39

    A vomir...

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