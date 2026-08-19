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Ligue 1: l'AS Monaco et Paul Pogba annoncent la fin de leur collaboration (club)
information fournie par AFP 19/08/2026 à 10:19
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Paul Pogba avant un match de Monaco face à Auxerre, le 19 avril 2026 au stade Louis-II ( AFP / Valery HACHE )

Paul Pogba avant un match de Monaco face à Auxerre, le 19 avril 2026 au stade Louis-II ( AFP / Valery HACHE )

L'AS Monaco et le champion du monde 2018 Paul Pogba, 33 ans, ont annoncé mercredi avoir mis un terme à leur collaboration, "partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints", a indiqué le club de la Principauté dans un communiqué.

Arrivé à Monaco lors du mercato estival 2025 alors qu'il était libre depuis décembre 2024 et sa rupture de contrat avec la Juventus Turin, Pogba, suspendu 18 mois pour dopage jusqu'en mars 2025, n'est jamais parvenu à retrouver avec l'ASM le niveau physique nécessaire pour la très haute compétition.

La saison dernière avec Monaco, il n'a participé qu'à six rencontres de Ligue 1 pour une seule titularisation à Metz, et seulement 115 minutes disputées.

"Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l'AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu'en juin 2027", a expliqué le club dans son communiqué.

Pogba est actuellement blessé et souffre d'un claquage à la cuisse gauche après avoir été longtemps touché au genou droit durant cette pré-saison.

Monaco a toutefois souhaité louer "l'état d'esprit remarquable, la détermination et une exigence de chaque instant" de Pogba, qui a "retrouvé la compétition au plus haut niveau après une longue période d'inactivité, tout en partageant son expérience et son savoir-faire auprès du groupe professionnel".

Pour Thiago Scuro, le directeur général monégasque, "c'était un grand challenge, un pari audacieux et ambitieux", dont "l'issue n'est pas celle espérée", même si le retour de Pogba avait créé "l'enthousiasme et que le joueur "a retrouvé les terrains et le football professionnel".

Dans ce même communiqué, Pogba a remercié "président, direction, coéquipiers, l'ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru" en lui. Il a aussi reconnu ne pas avoir "disputé autant de matches" qu'il l'espérait.

Désormais libre de tout contrat, il pourrait tenter de poursuivre sa carrière professionnelle dans un pays du Moyen-Orient ou aux Etats-Unis.

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