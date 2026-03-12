 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan retrouve sa production journalière, mais la production moyenne du mois de mars n'atteint pas l'objectif fixé, selon des sources
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de pétrole du plus grand gisement du Kazakhstan, Tengiz, a atteint 810 000 barils le 11 mars, mais a été en moyenne de 495 000 barils par jour (bpd) au cours des 10 premiers jours de ce mois , ce qui est inférieur à l'objectif de capacité, ont déclaré deux sources de l'industrie.

Selon ces sources, la production moyenne de Tengiz entre le 1er et le 10 mars était inférieure de 16 % à celle de février, qui s'élevait à environ 590 000 bpj.

L'opérateur de Tengiz, Tengizchevroil (TCO), dirigé par l'américain Chevron, est en train de rétablir la production après un arrêt d'urgence provoqué par un incendie le 18 janvier.

Cependant, la reprise de la production à Tengiz est limitée par des contraintes de chargement sur la principale voie d'exportation - le système du Caspian Pipeline Consortium (CPC) - en raison de conditions météorologiques défavorables et de la menace d'attaques de drones.

TCO cherche à utiliser d'autres voies d'exportation pour rétablir sa production.

Les négociants ont indiqué que la société prévoit d'exporter 120 000 tonnes de brut en mars depuis Tengiz vers l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). TCO cherche également à expédier une cargaison de 100 000 tonnes de KEBCO via le port russe d'Ust-Luga ce mois-ci, ont indiqué les négociants.

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Erlan Akkenzhenov, a déclaré aux journalistes mercredi que la production de pétrole dans le champ de Tengiz était remontée à 120 000 tonnes par jour, soit 955 000 b/j. Il n'a pas précisé la date exacte.

Les livraisons quotidiennes de brut de Tengiz dans le système d'oléoducs CPC ont atteint 932 000 bpj le 10 mars, selon les données des sources, contre 700 000 bpj à la fin du mois de février.

Les livraisons de brut par la société productrice peuvent différer des volumes de production, car elles incluent les stocks détenus dans ses installations.

TCO ne commente pas les détails de ses activités de production et d'exportation.

L'opérateur public d'oléoducs du Kazakhstan, KazTransOil, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, TCO a augmenté sa production de brut après l'achèvement du Future Growth Project (FGP) à 39,01 millions de tonnes, contre 27,8 millions de tonnes en 2024.

Le principal actionnaire de TCO est Chevron (50%), avec des participations également détenues par Exxon Mobil XOM.N (25%), KazMunayGas KMGZ.KZ (20%) et le russe Lukoil (5%).

Environnement

Valeurs associées

CHEVRON
198,350 USD NYSE +3,43%
EXXON MOBIL
154,750 USD NYSE +2,12%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,72 USD Ice Europ +6,50%
Pétrole WTI
95,33 USD Ice Europ +7,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank