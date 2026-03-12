Le champ pétrolifère de Tengiz au Kazakhstan retrouve sa production journalière, mais la production moyenne du mois de mars n'atteint pas l'objectif fixé, selon des sources

La production de pétrole du plus grand gisement du Kazakhstan, Tengiz, a atteint 810 000 barils le 11 mars, mais a été en moyenne de 495 000 barils par jour (bpd) au cours des 10 premiers jours de ce mois , ce qui est inférieur à l'objectif de capacité, ont déclaré deux sources de l'industrie.

Selon ces sources, la production moyenne de Tengiz entre le 1er et le 10 mars était inférieure de 16 % à celle de février, qui s'élevait à environ 590 000 bpj.

L'opérateur de Tengiz, Tengizchevroil (TCO), dirigé par l'américain Chevron, est en train de rétablir la production après un arrêt d'urgence provoqué par un incendie le 18 janvier.

Cependant, la reprise de la production à Tengiz est limitée par des contraintes de chargement sur la principale voie d'exportation - le système du Caspian Pipeline Consortium (CPC) - en raison de conditions météorologiques défavorables et de la menace d'attaques de drones.

TCO cherche à utiliser d'autres voies d'exportation pour rétablir sa production.

Les négociants ont indiqué que la société prévoit d'exporter 120 000 tonnes de brut en mars depuis Tengiz vers l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). TCO cherche également à expédier une cargaison de 100 000 tonnes de KEBCO via le port russe d'Ust-Luga ce mois-ci, ont indiqué les négociants.

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan, Erlan Akkenzhenov, a déclaré aux journalistes mercredi que la production de pétrole dans le champ de Tengiz était remontée à 120 000 tonnes par jour, soit 955 000 b/j. Il n'a pas précisé la date exacte.

Les livraisons quotidiennes de brut de Tengiz dans le système d'oléoducs CPC ont atteint 932 000 bpj le 10 mars, selon les données des sources, contre 700 000 bpj à la fin du mois de février.

Les livraisons de brut par la société productrice peuvent différer des volumes de production, car elles incluent les stocks détenus dans ses installations.

TCO ne commente pas les détails de ses activités de production et d'exportation.

L'opérateur public d'oléoducs du Kazakhstan, KazTransOil, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, TCO a augmenté sa production de brut après l'achèvement du Future Growth Project (FGP) à 39,01 millions de tonnes, contre 27,8 millions de tonnes en 2024.

Le principal actionnaire de TCO est Chevron (50%), avec des participations également détenues par Exxon Mobil XOM.N (25%), KazMunayGas KMGZ.KZ (20%) et le russe Lukoil (5%).