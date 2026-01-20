 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Challenger 3 de Rheinmetall franchit une étape décisive avec ses premiers tirs habités
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:39

Ce jalon technique majeur confirme la viabilité opérationnelle du nouveau char de combat britannique et sécurise le calendrier de modernisation de l'armée de terre de Sa Majesté.

La coentreprise Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) a annoncé le succès des premiers essais de tir réel avec équipage pour le char Challenger 3, une première au Royaume-Uni depuis plus de trente ans. Équipé d'un canon à âme lisse L55A1 de 120 mm, le blindé a validé ses systèmes de ciblage en utilisant des munitions antichars à énergie cinétique et des projectiles polyvalents programmables.

Ce programme, d'une valeur supérieure à 800 millions de livres sterling, prévoit la livraison de 148 unités modernisées. Selon Rebecca Richards, directrice générale de RBSL, cet accomplissement "témoigne du travail acharné pour garantir que la conception est sûre, robuste et prête".

Outre l'aspect militaire, ce projet soutient 750 emplois qualifiés outre-Manche et repose sur un investissement industriel de 40 millions de livres dans l'usine de Telford. Le Challenger 3 entame désormais une phase finale d'essais avant sa mise en service opérationnelle complète.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 906,000 EUR XETRA -0,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank