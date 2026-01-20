Le Challenger 3 de Rheinmetall franchit une étape décisive avec ses premiers tirs habités
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:39
La coentreprise Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) a annoncé le succès des premiers essais de tir réel avec équipage pour le char Challenger 3, une première au Royaume-Uni depuis plus de trente ans. Équipé d'un canon à âme lisse L55A1 de 120 mm, le blindé a validé ses systèmes de ciblage en utilisant des munitions antichars à énergie cinétique et des projectiles polyvalents programmables.
Ce programme, d'une valeur supérieure à 800 millions de livres sterling, prévoit la livraison de 148 unités modernisées. Selon Rebecca Richards, directrice générale de RBSL, cet accomplissement "témoigne du travail acharné pour garantir que la conception est sûre, robuste et prête".
Outre l'aspect militaire, ce projet soutient 750 emplois qualifiés outre-Manche et repose sur un investissement industriel de 40 millions de livres dans l'usine de Telford. Le Challenger 3 entame désormais une phase finale d'essais avant sa mise en service opérationnelle complète.
Valeurs associées
|1 906,000 EUR
|XETRA
|-0,73%
