Le CGP Equance s’ouvre à Calcium Capital

(NEWSManagers.com) - Spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine (CGP) à destination des expatriés français, Equance Gestion Privée Internationale goûte au private equity. Le CGP aux 700 millions d’actifs sous gestion vient de s’ouvrir à Calcium Capital, qui devient actionnaire minoritaire aux côtés du fondateur, Olivier Grenon-Andrieu. Equance décroche ainsi les moyens de renforcer ses équipes, d’accélérer le déploiement de son jeune réseau international et de saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe sur le marché français.

Depuis sa création, en 2005, le groupe anime un réseau d’une cinquantaine de consultants basés dans les principales régions du monde (Asie, Océanie, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Afrique et Moyen-Orient) ainsi qu’à Paris et en Occitanie. Ses clients sont présents dans une centaine de pays dans le monde.

Outre l’assurance vie, le non coté et l’immobilier, il propose des solutions de crédit et de prévoyance.