Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran offre un répit aux gestionnaires d'actifs mis à mal par le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des gestionnaires d'actifs grimpent avant le marché après un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, ce qui apporte un soulagement après des semaines de stress lié au crédit privé

** Blackstone BX.N et KKR KKR.N gagnent 4,1 % chacun, tandis qu'Apollo Global APO.N gagne 4 % ** Blue Owl OWL.N bondit de 4,8 %, les investisseurs passant outre une réduction des perspectives de Moody's Ratings pour l'un de ses fonds ** Les sociétés ont été mises sous pression par un sentiment négatif à la suite d'une vague de rachats de fonds de crédit privés

** Les gestionnaires d'actifs s'en sortent généralement mieux dans un environnement d'appétit pour le risque, lorsque les marchés d'actions se comportent bien, ce qui augmente la valeur de leurs portefeuilles

** Depuis le début de l'année, OWL a perdu 43,3 % à la dernière clôture, tandis que BX, KKR et APO ont perdu respectivement 26,8 %, 28,8 % et 27,2 %