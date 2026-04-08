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Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran offre un répit aux gestionnaires d'actifs mis à mal par le crédit privé
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des gestionnaires d'actifs grimpent avant le marché après un cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, ce qui apporte un soulagement après des semaines de stress lié au crédit privé

** Blackstone BX.N et KKR KKR.N gagnent 4,1 % chacun, tandis qu'Apollo Global APO.N gagne 4 % ** Blue Owl OWL.N bondit de 4,8 %, les investisseurs passant outre une réduction des perspectives de Moody's Ratings pour l'un de ses fonds ** Les sociétés ont été mises sous pression par un sentiment négatif à la suite d'une vague de rachats de fonds de crédit privés

** Les gestionnaires d'actifs s'en sortent généralement mieux dans un environnement d'appétit pour le risque, lorsque les marchés d'actions se comportent bien, ce qui augmente la valeur de leurs portefeuilles

** Depuis le début de l'année, OWL a perdu 43,3 % à la dernière clôture, tandis que BX, KKR et APO ont perdu respectivement 26,8 %, 28,8 % et 27,2 %

Crédit privé

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
105,360 USD NYSE -1,56%
ARES MGT RG-A
102,260 USD NYSE -0,13%
BLACKSTONE
112,750 USD NYSE +0,45%
BLUE OWL CAP RG-A
8,480 USD NYSE -1,17%
KKR & CO
90,730 USD NYSE -0,56%
THE CARLYLE GRP
47,0000 USD NASDAQ +0,97%
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1 commentaire

  • 12:00

    9aremonte , mais il y a encore de la marge , beaucoup d' actions avaient bien baissé depuis le début de l' années , et rares celles qui ont bien performé comme SOITEC ;;;;;;;Attendons la suite , car un rebond étant souvent suivit d' une rechute par les prises de bénéfices , mais gareà devoir racheter plus cher .

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