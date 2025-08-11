 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Cercle Cohen bondit à l'approche de la finalisation de la fusion de Kyivstar
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société d'acquisition à but spécifique de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I

CCIR.O , ont bondi de 14,4 % pour atteindre 11,93 dollars ** Kyivstar a signé un accord en mars avec CCIR pour entrer en bourse sur le Nasdaq par le biais d'une transaction SPAC de 2,2 milliards de dollars

** Kyivstar devrait lever jusqu'à 200 millions de dollars lors de l'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté Reuters lundi, citant trois sources familières avec le sujet ** Séparément, CCIR a révélé lundi que la combinaison d'entreprises avec Kyivstar devrait avoir lieu le 14 août ou aux alentours de cette date

** Les détenteurs d'environ 25 % des actions de CCIR ont exercé leur droit de racheter des actions pour de l'argent ** Une fois la fusion annoncée, les actionnaires publics de SPAC peuvent voter contre la transaction et choisir de racheter leurs actions

** CCIR a un flottant libre de 23,3 millions d'actions, selon les données compilées par LSEG

