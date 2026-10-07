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Le CEO de Rheinmetall a acheté pour 0,5 MEUR d'actions, les analystes attentifs
information fournie par AOF 07/10/2026 à 11:32

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(Zonebourse.com) - Le groupe de défense allemand fait l'objet de commentaires de mwb research et Jefferies. Le premier confirme son conseil conserver sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 1 050 EUR, tandis que Jefferies maintient une opinion "achat" et met en avant le démarrage de la production de satellites radar SAR avec ICEYE.

La transaction n'est pas passée inaperçue : le 29 septembre, Armin Papperger, le CEO de Rheinmetall a procédé à plusieurs opérations d'achat d'actions de la firme, pour un demi-million d'euros. Chez mwb research, on souligne que cette opération constitue un signal positif pour le titre et porte à quelque 13,8 MEUR le montant investi par le dirigeant depuis 2023, soit plus de quatre fois le niveau requis par les règles de détention d'actions du groupe. Le signal apparaît toutefois plus mitigé au niveau du reste du directoire.

Néanmoins, mwb research réduit parallèlement ses estimations pour le troisième trimestre en raison d'une visibilité limitée, ramenant sa prévision de chiffre d'affaires de 3,9 à 3,4 MdsEUR et celle d'EBIT de 740 à 650 MEUR.

De son côté, Jefferies reste à l'achat sur le titre et met en avant le lancement de la production de satellites SAR sur le site de Neuss, avec un premier lancement prévu en 2027 et une production visée d'environ 50 satellites par an dans le cadre d'un contrat pluriannuel de 1,7 MdEUR avec la Bundeswehr.

L'analyste relève que le démarrage intervient légèrement plus tard que l'objectif initial du deuxième trimestre 2026, tout en jugeant rapide la reconversion d'une partie des capacités du site vers la production de satellites.

Ce matin, le titre poursuit toutefois son repli et abandonne 1%, autour de 943 euros, portant sa contraction à près de 40% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 11:32:00.

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