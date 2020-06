Le CEO de la manco de JPMorgan AM Europe prend sa retraite

(NEWSManagers.com) - Jon Griffin, le directeur général de JPMorgan Asset Management Europe SARL, la manco (management company) luxembourgeoise de la société, s'apprête à prendre sa retraite. Il sera remplacé par le duo Christoph Bergweiler et Philippe Ringard.

Le premier, qui prend la direction générale, conserve parallèlement ses fonctions de directeur régional pour l' Allemagne, l' Autriche, la Grèce et l' Europe centrale et orientale. Le second, qui devient directeur général adjoint, est lui l'actuel conducting officer de J.P. Morgan AM Europe.

A la tête de la branche européenne depuis vingt ans, Jon Griffin était entré chez JPMorgan AM en 1986.