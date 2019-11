Le CEO de Catella annonce son départ

(NEWSManagers.com) - Knut Pedersen, le président-directeur général (CEO) de Catella, a annoncé au conseil d' administration qu'il souhaitait quitter son poste de CEO. Il continuera à exercer ses fonctions pendant son préavis d' un maximum de six mois et quittera la direction générale au plus tard au moment de l' assemblée générale.

Knut Pedersen était directeur général de Catella depuis le 1er janvier 2014.

Johan Claesson, président du conseil d' administration et principal actionnaire de Catella, annonce que la recherche d' un nouveau CEO va débuter dès à présent. Il espère que Knut Pedersen sera élu administrateur de la société.

Catella est un groupe financier suédois coté sur le Nasdaq Stockholm qui s' est spécialisé dans l' immobilier et les placements alternatifs à l' échelle européenne. Etabli dans 15 pays, il gère environ 185 milliards de couronnes suédoises.