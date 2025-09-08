Le centre financier d'Abou Dhabi enregistre une hausse de 42% du nombre d'entreprises actives

Le centre financier d'Abou Dhabi a enregistré lundi une augmentation de 42% en glissement annuel du nombre d'entités enregistrées au premier semestre 2025, les entreprises internationales cherchant à renforcer leur présence dans le Golfe et à se rapprocher des puissants fonds souverains de l'émirat.

L'Abu Dhabi Global Market a également fait état d'une augmentation de 42% de ses actifs sous gestion depuis juin dernier, le centre financier abritant désormais 154 gestionnaires de fonds et d'actifs gérant un total de 209 fonds. L'ADGM est une zone franche financière fondée sur le droit commun anglais.

Abu Dhabi, qui abrite 90% des réserves pétrolières du pays, a intensifié ses efforts de diversification au-delà des hydrocarbures en s'appuyant sur ses vastes fonds souverains, qui gèrent collectivement près de 2 000 milliards de dollars, soit plus que n'importe quelle autre ville dans le monde.

Ces dernières années, les Émirats arabes unis sont devenus de plus en plus attractifs pour les entreprises et les particuliers fortunés, grâce à leur forte reprise économique post-pandémique, à leur environnement exempt d'impôts et à leur facilité à faire des affaires.

Parmi les principaux entrants à l'ADGM au cours du premier semestre de l'année, citons Kimmeridge et Fortress Investment Group, ce dernier ayant signé en mai un partenariat d'un milliard de dollars avec le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala.

En août, Lunate, un gestionnaire d'actifs dirigé par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis et membre de la famille royale Sheikh Tahnoun bin Zayed, a acquis une participation minoritaire dans le fonds spéculatif Brevan Howard, l'une des premières entreprises mondiales à ouvrir un siège à l'ADGM en 2023. Sheikh Tahnoun supervise également le plus grand fonds souverain d'Abou Dhabi, ADIA.

L'ADGM a déclaré que le nombre d'entreprises basées dans le centre s'élevait à 2.972 au 30 juin, contre 2.381 à la fin du mois de décembre. Les résultats du centre interviennent après que le centre financier international de Dubaï, voisin, a signalé une augmentation de 25% en glissement annuel des entreprises actives, atteignant 7.700 à la fin de la première moitié de l'année.

