Les ultras du Napoli lancent les festivités du centenaire du club
Du rosso pour les Azzuri. Ce lundi 1 er août, le Napoli a fêté ses 100 ans d’existence. Bien que les célébrations officielles démarreront à 19h26 très précisément (vous l’avez ?), les ultras du Stade Diego Armando Maradona n’ont pas réussi à attendre jusque là et ont donné leur propre spectacle sur le front de mer napolitain.
Au programme : des chants, des torches, des feux d’artifice et beaucoup de fumée. C’est comme la pizza, ça se mange sans faim.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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