Le CEA français, Alice et Bob s'associent pour développer un logiciel de supercalcul quantique

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 1 à 4)

par Leo Marchandon

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) () et la start-up quantique Alice & Bob ont annoncé jeudi leur intention de développer un logiciel reliant les processeurs quantiques aux supercalculateurs traditionnels, estimant que le secteur devait éviter le type de dépendance vis-à-vis d'un écosystème logiciel unique qui a contribué à consolider la domination de Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Ils chercheront à améliorer le logiciel Qaptiva, en grande partie open source, développé par le fabricant public de supercalculateurs Bull, dans le but d’élargir la gamme d’outils à la disposition des développeurs quantiques, parallèlement au CUDA-Q de Nvidia.

Des responsables du CEA ont déclaré à Reuters que la coexistence de plusieurs frameworks logiciels aux côtés du CUDA-Q de Nvidia permettrait d’éviter le type de goulot d’étranglement logiciel qui s’est développé autour de CUDA dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Alice & Bob a déclaré que le logiciel est l’élément de l’informatique quantique qui rend la technologie utilisable. « Plus il y a d’alternatives, plus l’ensemble du secteur progresse rapidement », a déclaré Juliette Peyronnet, directrice générale d’Alice & Bob aux États-Unis.

Le CEA, un centre de recherche doté d’un budget annuel de près de 6 milliards d’euros (6,9 milliards de dollars) ) qui supervise notamment la force de dissuasion nucléaire française, a indiqué que ce programme visait à dynamiser l’industrie quantique nationale en devenant l’un des premiers clients des start-ups françaises et en leur donnant accès à ses infrastructures de calcul.

L’objectif est de coupler des supercalculateurs classiques et des processeurs quantiques, en confiant à la machine quantique uniquement les parties d’un problème pour lesquelles elle pourrait à terme offrir un avantage.

Le CEA a déjà installé des ordinateurs quantiques des entreprises françaises Quandela et Pasqal PSQL.O aux côtés de son supercalculateur classique et y ajoutera celui d’Alice & Bob en 2027.

(1 dollar = 0,8714 euro)