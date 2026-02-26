Le CDC américain déclare que l'épidémie de botulisme infantile de ByHeart est terminée, mais l'enquête se poursuit

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré que l'épidémie de botulisme infantile multi-états liée aux préparations en poudre pour nourrissons ByHeart était terminée jeudi, tandis que les autorités sanitaires continuent d'enquêter sur la cause première de la contamination.

Le CDC et la Food and Drug Administration ont déclaré qu'aucun nouveau cas n'avait été enregistré depuis la mise à jour du 10 décembre.

Les agences sanitaires ont déclaré que "cette épidémie est terminée, mais les activités visant à déterminer la cause première de la présence de C. botulinum dans les préparations en poudre pour nourrissons ByHeart se poursuivent."

L'enquête a débuté en novembre 2025 après que des éléments de preuve ont permis d'établir un lien entre le lait maternisé Whole Nutrition de l'entreprise et des maladies infantiles.

À la date du 26 février, l'enquête portait sur 28 cas confirmés de botulisme infantile et 20 cas probables de botulisme infantile, ont indiqué les agences.

Il s'agit de la première épidémie de botulisme connue liée à des préparations pour nourrissons dans le monde entier, selon le site web de la FDA .

Le mois dernier, la FDA a établi un lien entre l'épidémie et le lait entier en poudre provenant d'un fournisseur. Tous les produits de lait maternisé ByHeart Whole Nutrition, dont le siège est à New York, ont été rappelés, ont indiqué les autorités de régulation.

Le botulisme infantile survient lorsque les bébés ingèrent des spores de la bactérie Clostridium botulinum, qui peuvent se développer dans leur système digestif immature et produire la toxine.

Les symptômes comprennent la constipation, une mauvaise alimentation, une perte de contrôle de la tête et des difficultés à avaler. Dans les cas les plus graves, les nourrissons peuvent développer des problèmes respiratoires.

Les autorités de régulation ont ajouté que les préparations pour nourrissons ByHeart représentent environ 1 % de toutes les préparations pour nourrissons vendues aux États-Unis et que l'épidémie ne soulève pas de problèmes de pénurie.