Le cauchemar du diesel : pressions inflationnistes, interdictions d'exportation et élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains dans le rouge; le Nasdaq recule de 1 % par rapport à >

* Le secteur des services de communication est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie mène la hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,3 %

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de >3,5 %; le bitcoin recule d'environ 1,5 %; l'or recule d'environ 4 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,26 %

28 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse

DIESEL DAZE: PRESSIONS INFLATIONNISTES, INTERDICTIONS D’EXPORTATION ET ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La guerre en Iran a fait monter en flèche les prix du brut américain CLc1 depuis que les frappes aériennes américano-israéliennes ont marqué le coup d’envoi du conflit le 28 février. Ces pressions à la hausse sur les prix ont poussé la Réserve fédérale américaine à procéder à au moins une hausse des taux jusqu’à présent, et d’autres devraient très probablement suivre.

Les craintes que les prix du pétrole, qui se situent actuellement à environ 40 % au-dessus des niveaux d'avant-guerre (en baisse par rapport aux 59,3 % atteints à leur pic), ne se transforment en une inflation plus généralisée ont été confirmées par les récentes données sur l'inflation, un fait qui s'explique en partie par la flambée des prix des distillats, en particulier du diesel.

Après tout, c’est le diesel qui alimente les camions qui transportent les marchandises.

Et les marges des entreprises de transport routier ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre.

La société de transport routier J.B. Hunt JBHT.O a fait état d'une marge bénéficiaire nette d'un peu plus de 5 % dans son dernier rapport trimestriel. Comparez cela à des secteurs à plus forte marge tels que les semi-conducteurs, les logiciels, les produits pharmaceutiques ou la gestion d'actifs, dont les marges bénéficiaires nettes varient entre 18 % et 30 %.

Elles n’ont d’autre choix que de répercuter cette charge supplémentaire.

«(Le diesel) représente un poste de coût majeur pour de nombreuses entreprises du secteur des transports », explique Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services, à Reuters. « C’est un coût que l’entreprise doit soit absorber, soit répercuter, voire les deux.

C’est là que réside l’inflation. »

Vu sous cet angle, on comprend aisément pourquoi la hausse des prix du gazole contribue à maintenir la Fed sous pression.

« La flambée des prix du diesel devrait inciter la Réserve fédérale à maintenir une politique monétaire restrictive », écrit Bernard Yaros, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics. « Les prix du diesel apparaissent comme le principal risque à la hausse pour les perspectives d’inflation, étant donné qu’ils sont intégrés dans les coûts de production et de transport des biens de consommation courante. »

« La flambée des prix du diesel devient un enjeu politique, et l’administration envisage une interdiction temporaire des exportations de diesel, ce qui pourrait accroître le risque de hausse de l’inflation », ajoute M. Yaros.

L’aspect politique est bien réel. À quelques semaines seulement des élections de mi-mandat, le président américain Donald Trump envisage une interdiction de 90 jours sur les exportations de diesel .

« Washington tient entre ses mains le levier le plus dangereux de tout le système énergétique », déclare Nigel Green, directeur général du groupe deVere. « S’il le serre, tous les prix de la planète en ressentiront les répercussions. »

Le graphique ci-dessous compare l'évolution des prix du diesel à celle de l'indice Dow Transports .DJT .

(Stephen Culp)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES ACTIONS AMÉRICAINES SOUS PRESSION FACE À LA HAUSSE DU PÉTROLE ET DES TAUX D'INTÉRÊT CLIQUEZ ICI

LA HAUSSE CONJOINTE DES COURS ET DES BÉNÉFICES DU S&P 500 POURRAIT ANNONCER DES RENDEMENTS MOINS ÉLEVÉS À VENIR CLIQUEZ ICI

LE S&P 500 CHERCHE TOUJOURS À S'ÉCHAPPER DE SA FONDE CLIQUEZ ICI

SURPRISE! LE SENTIMENT DE L'IA DEVIENT BRUSQUEMENT NÉGATIF EN ASIE CLIQUEZ ICI

LA VENTE MASIVE DE TITRES DE LA DETTE FRANÇAISE POURRAIT RALENTIR LES HAUSSES DES TAUX DE LA BCE CLIQUEZ ICI

LE RETOUR DE L'IA DANS LE SECTEUR DES LOGICIELS S'ACCÉLÈRE CLIQUEZ ICI

LES CONSTRUCTEURS BRITANNIQUES EN TÊTE DU CLASSEMENT TANDIS QUE LE STOXX PROGRESSE LÉGÈREMENT CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE EN HAUSSE, LE PÉTROLE TIENT LES MARCHÉS EN HALTE-RESPIRATION CLIQUEZ ICI

UN NOUVEAU TAUX NEUTRE, TRÈS SIMILAIRE À CELUI D'IL Y A QUELQUES DÉCENNIES CLIQUEZ ICI