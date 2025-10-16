Le Caspian Pipeline Consortium indique que le point d'amarrage 2 est de nouveau opérationnel, selon Interfax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré jeudi que le point d'amarrage n° 2 de son terminal de la mer Noire était de nouveau opérationnel, a rapporté Interfax.

Ce point d'amarrage était hors service depuis un accident et une marée noire en août.

Le CPC a également déclaré avoir transporté environ 54 millions de tonnes de pétrole au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 48,5 millions de tonnes entre janvier et septembre 2024, a indiqué Interfax.