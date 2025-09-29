 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le carnaval chute à l'approche des dépenses liées à 2026
29/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions du croisiériste Carnival Corp < CCL.N > chutent de près de 5 % à 29,08 $ dans les premiers échanges

** Nous nous attendons à effectuer plus de travaux pendant nos cales sèches de 2026. Les dépenses supplémentaires auront un impact sur nos hypothèses globales d'année en année jusqu'à 1 point de pourcentage", déclare le directeur financier David Bernstein

** De lourds investissements en 2026 avec le portefeuille de destinations et les cales sèches, qui pèseront sur la croissance des bénéfices, pourraient tirer les actions vers le bas", a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar ** La société relève toutefois ses prévisions de bénéfices annuels ; elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,14 $ contre des attentes antérieures d'environ 1,97 $

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice du 3ème trimestre ont dépassé les attentes des analystes - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de près de 17 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARNIVAL
28,925 USD NYSE -5,54%
