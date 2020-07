Le capital investissement français affiche une performance de plus de 10% pour 2019

(NEWSManagers.com) - La performance globale du capital-investissement français est stable depuis 2014 à un niveau de l' ordre de 10% en moyenne par an, nette de frais et de carried interest, et s' établit à 10,4% à fin 2019, selon l'étude annuelle sur la performance nette des acteurs français du capital-investissement de France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et EY. Cette performance atteint 11,3% par an sur un horizon de 10 ans.

" Même s' il est encore trop tôt pour juger de l' impact de la crise du Covid-19 sur les valorisations des sociétés en portefeuille des fonds à fin 2020, il convient de souligner la très bonne performance des fonds levés par le capital-investissement depuis 2010 avec, en particulier, des TRI de 17,7% en capital-transmission et de 9,5% en capital-innovation en très forte progression, preuve du succès croissant des start-up françaises" , commente Hervé Jauffret, associé chez EY.

La performance du capital-innovation qui accompagne des start-up et de jeunes entreprises à forte dominante innovation continue de progresser significativement sur tous les horizons de temps par rapport à l' étude 2018. A fin 2019, cette performance représente 3,1% par an depuis l' origine et atteint 8,1% par an sur 3 ans.

Les performances du capital-développement et du capital-transmission qui accompagnent des entreprises plus matures restent très soutenues. A 10 ans, elles sont respectivement de 7,9% et de 14,7%.