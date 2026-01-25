 Aller au contenu principal
Le capitaine du "Grinch" placé en garde à vue-communiqué
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 14:49

La marine française détourne vers le port de Marseille-Fos un pétrolier suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe

Le capitaine du pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à ‍la "flotte fantôme" russe, a été placé samedi soir en garde à vue après son arraisonnement jeudi ‌par la Marine française en mer d'Alboran, annonce un communiqué du parquet de Marseille.

"L'individu, ​âgé de 58 ans, de nationalité indienne, ⁠a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire ⁠ouverte le ‍22 janvier 2026 par le parquet ⁠de Marseille et conduite par la Section de Recherches de la gendarmerie maritime de Toulon", ​dit le communiqué.

"Les autres membres d'équipage, également de nationalité indienne, sont maintenus à bord du navire."

"Les ⁠investigations ont pour objet de vérifier ​la validité du pavillon arboré par ​le pétrolier et ​des documents requis pour sa navigation."

Emmanuel Macron avait ​annoncé jeudi que ⁠le navire avait été arraisonné en "haute mer" et ajouté qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

La France avait retenu en octobre dernier le pétrolier ‌Boracay, battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

(Reportage Marc Leras; avec la contribution de Benoît Tessier; rédigé ‌par Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +2,73%
