Le cap des 100 millions d'abonnés YouTube franchi pour Xilam Animation

Le studio indépendant de production et de distribution de programmes d'animation a dépassé le seuil des 100 millions d'abonnés sur son réseau YouTube, doublant ainsi son audience sur la plateforme depuis janvier 2022.

Déployé à travers plus de 70 chaînes, l'écosystème YouTube du groupe totalise 68,9 milliards de vues cumulées et maintient en 2026 un rythme moyen de 20 millions de vues quotidiennes. Cette traction mondiale repose sur ses franchises phares de comédies sans dialogue - Zig & Sharko, Oggy et les Cafards et T'es où Chicky ? - dont l'attrait universel s'étend à tous les continents.

Ce rayonnement numérique s'accompagne d'une visibilité commerciale accrue sur le plan audiovisuel traditionnel. Xilam capitalise sur ses propriétés intellectuelles grâce à plusieurs commandes majeures (France Télévisions, Gulli).