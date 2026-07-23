Le candidat de Trump à la tête de l'autorité de surveillance du crédit à la consommation s'engage à faire preuve d'"ouverture d'esprit" concernant les projets visant à licencier la majeure partie du personnel de l'agence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour intégrale avec les témoignages entendus lors de l'audience, et ajout de citations tirées des réponses données lors des interrogatoires)

* L'arrivée de Johnson pourrait marquer un tournant dans le contrôle exercé par Trump sur l'agence

* Il évite tout désaccord ouvert avec la Maison Blanche sur la question de savoir si le CFPB doit être supprimé

* Le candidat est un ancien responsable du CFPB, qui s’est par le passé montré très critique à l’égard de l’agence

par Douglas Gillison

Brian Johnson, cadre chez Capital One COF.N et candidat désigné parle président américain Donald Trump à la tête du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), a déclaré jeudi aux législateurs qu’il ne se prononcerait pas à l’avance sur l’opportunité de donner suite aux projets de l’administration visant à licencier la plupart des employés restants de l’agence. Lors de son audition de confirmation au Capitole, M. Johnson, qui a occupé un poste de haut responsable républicain au sein du CFPB pendant le premier mandat de Trump et qui occupe actuellement un poste dans le domaine de la conformité des cartes de crédit chez Capital One, atoutefois évité de répondre directement aux questions des sénateurs démocrates sur l’opportunité de supprimer le CFPB, comme l’ont déclaré publiquement Trump et l’actuel directeur de l’agence.

Russell Vought, directeur du budget de Trump et directeur par intérim du CFPB, doit quitter ses fonctions la semaine prochaine après 18 mois de mandat, au cours desquels les tribunaux fédéraux ont bloqué les tentatives de démantèlement de l’agence. Pendant cette période, M. Vought a suspendu la quasi-totalité des activités de l’agence et a cherché à licencier la grande majorité de son personnel tout en abandonnant une série de procédures d’application de la loi en cours. Des responsables ont indiqué que les procédures judiciaires étaient suspendues afin de permettre à Johnson d’examiner s’il convenait de poursuivre les projets de licenciements massifs. "Je m’engage à faire preuve d’ouverture d’esprit pour examiner les effectifs de l’agence", a déclaré M. Johnson. Toutefois, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait citer des décisions politiques de M. Vought avec lesquelles il était en désaccord, il a répondu: "Aucune ne me vient à l’esprit pour le moment." Il a toutefois laissé entendre qu’il privilégierait des changements fondamentaux de la structure juridique de l’agence plutôt que sa suppression pure et simple. "J’ai déjà déclaré par le passé que, si elle était correctement structurée et gérée, le CFPB était capable de faire beaucoup de bien", a déclaré M. Johnson. "Cependant, je pense que la structure législative actuelle présente des lacunes, et j’ai déjà plaidé en faveur de changements."

La commission bancaire du Sénat, qui examine cette nomination, est actuellement contrôlée par des républicains proches du président.

Le Congrès a créé le CFPB à la suite de la crise financière de 2008 afin de prévenir les pratiques de prêt abusives et autres dérives dans le domaine des produits financiers destinés aux consommateurs. Les républicains critiquent depuis longtemps cette agence, qu’ils considèrent comme un fardeau politisé pesant sur la libre entreprise, tandis que ses défenseurs affirment qu’elle a permis de restituer des milliards aux consommateurs lésés. M. Johnson est la troisième personne à être nommée à la tête de l’agence depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l’année dernière, bien que la Maison Blanche ait retiré les deux candidatures précédentes.

Largement considéré comme un expert du secteur, M. Johnson s’est par le passé également montré un critique virulent du CFPB. David Silberman, un ancien responsable du CFPB dont le mandat a coïncidé avec celui de M. Johnson, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que ce dernier cherche à démanteler l’agence.

"Je ne pense pas qu’il s’attachera à démanteler le CFPB, même si je crois qu’il se sentira obligé d’appliquer les directives et les priorités politiques du président", a déclaré M. Silberman.

QUESTIONS D’ÉTHIQUE

Outre Capital One, des documents relatifs à l’éthique montrent que M. Johnson entretient, de par son expérience dans le secteur privé, des liens professionnels avec des entreprises et d’anciens clients également réglementés par le CFPB, notamment les grandes banques exploitant le service de transfert d’argent Zelle. Les mesures coercitives concernant Capital One et Zelle figuraient parmi celles que M. Vought a abandonnées.

Avec son épouse, M. Johnson a déclaré un patrimoine net compris entre 336 000 et 2,7 millions de dollars en épargne-retraite et autres placements, selon ses déclarations financières, ainsi qu’un salaire et des primes versés par Capital One s’élevant à environ 740 000 dollars. S’il est confirmé à son poste, il a accepté de renoncer à un montant compris entre un quart et un demi-million de dollars en actions Capital One non acquises.

La banque a renoncé à exiger de M. Johnson qu’il rembourse tout ou partie de ses primes; en contrepartie, celui-ci se récusera de toute affaire liée à Capital One pendant deux ans, conformément à un accord éthique. Capital One n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaire.