Le Canadien National demande à l'autorité de régulation américaine des précisions sur l'accord entre Union Pacific et Norfolk
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du document)

Le Canadien National CNR.TO a déclaré lundi qu'il avait déposé une requête auprès du Surface Transportation Board des États-Unis demandant à l'agence d'ordonner à Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N de divulguer plus de détails sur leur projet de fusion.

Union Pacific et Norfolk Southern ont soumis une demande de fusion de près de 7 000 pages au conseil en décembre, donnant ainsi le coup d'envoi à l'examen réglementaire de ce qui serait l'une des transactions les plus importantes de l'industrie ferroviaire depuis des décennies.

L'opération de 85 milliards de dollars, annoncée en juillet, vise à accélérer les expéditions en réduisant les transferts et les retards et créerait le premier chemin de fer américain d'un océan à l'autre. La proposition a suscité des critiques de la part des syndicats et des chemins de fer rivaux .

Le CN a déclaré que les candidats n'avaient pas entièrement détaillé leur évaluation de l'impact de la fusion sur la concurrence, citant des analyses de marché incomplètes, des projections de parts de marché manquantes et d'autres lacunes dans le dossier.

"Compte tenu de l'ampleur et des enjeux de la fusion proposée, les requérants doivent respecter les normes les plus strictes en matière de transparence et de conformité", a déclaré le Canadien National.

"Plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde qu'il n'y a "rien à voir", les candidats devraient plutôt s'efforcer de respecter les normes rigoureuses et plus strictes prévues par les nouvelles règles en matière de fusions", a ajouté la compagnie.

Union Pacific et Norfolk Southern n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'examen devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part du Surface Transportation Board et pourrait durer de 12 à 18 mois, les entreprises visant une clôture début 2027.

"Bien que la demande présente des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles convaincants en cas de résultats favorables, l'incertitude réglementaire est élevée", a écrit Fadi Chamoun, analyste de BMO Capital Markets, dans une note la semaine dernière.

Valeurs associées

CANADIAN NATL RL
137,320 CAD TSX -0,27%
CSX
34,9350 USD NASDAQ -0,75%
NORFOLK SOUTHERN
286,465 USD NYSE -0,24%
UNION PACIFIC
227,735 USD NYSE -0,31%
© 2026 Thomson Reuters.

