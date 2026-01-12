Le Canadien National demande à l'autorité de régulation américaine d'exiger plus de détails sur l'accord entre Union Pacific et Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Canadien National CNR.TO a déclaré lundi qu'il avait déposé une requête demandant au Surface Transportation Board des États-Unis d'ordonner la divulgation de plus de détails liés à l'accord de fusion proposé entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .
