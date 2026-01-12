 Aller au contenu principal
Le Canadien National demande à l'autorité de régulation américaine d'exiger plus de détails sur l'accord entre Union Pacific et Norfolk Southern
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canadien National CNR.TO a déclaré lundi qu'il avait déposé une requête demandant au Surface Transportation Board des États-Unis d'ordonner la divulgation de plus de détails liés à l'accord de fusion proposé entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N .

Valeurs associées

CANADIAN NATL RL
137,595 CAD TSX -0,07%
NORFOLK SOUTHERN
285,140 USD NYSE -0,71%
UNION PACIFIC
226,000 USD NYSE -1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

