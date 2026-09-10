Le Canada s'engage à fournir à l'Ukraine un programme de défense aérienne d'une valeur de 350 millions de dollars canadiens, a déclaré Mark Carney

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(Ajout des commentaires de Zelenskiy aux paragraphes 7 et 10, et des détails sur le soutien énergétique au paragraphe 12)

par Amanda Stephenson

Le Canada a approuvé une aide de 350 millions de dollars canadiens destinée à Kyiv pour l’acquisition de missiles de défense aérienne, a déclaré jeudi le Premier ministre Mark Carney après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

Kyiv est à court d'intercepteurs Patriot de fabrication américaine, capables d'arrêter les missiles balistiques russes, alors que Moscou intensifie ses attaques .

« Alors que la Russie intensifie sa guerre aérienne barbare en ciblant sans discernement les populations civiles, les défenses aériennes de l’Ukraine sont essentielles », a déclaré Mark Carney aux journalistes à Calgary.

« Plus tôt dans la journée, le Canada et l’Ukraine ont finalisé un accord portant sur la livraison de missiles de défense aérienne essentiels… Ce lot de matériel d’une valeur de 350 millions de dollars canadiens contribuera à protéger la population, les infrastructures et l’espace aérien de l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Il n’a pas précisé quels intercepteurs seraient livrés ni quand cette aide commencerait à être acheminée.

Ces armes seront fournies dans le cadre d'un programme américain permettant à des pays tiers d'acheter et de fournir rapidement des armes, telles que des missiles Patriot, à l'Ukraine.

« Je vous remercie pour ce programme. Il revêt une importance capitale, surtout en ce moment », a déclaré Zelenskiy.

Le Canada, l’un des défenseurs les plus fervents de l’Ukraine, s’est engagé à verser plus de 25,5 milliards de dollars canadiens d’aide totale depuis l’invasion russe en février 2022, dont 8,5 milliards de dollars canadiens d’aide militaire.

Mark Carney a également indiqué que le Canada avait pour objectif d’accélérer la production de drones afin de pouvoir en fabriquer des millions d’ici deux ans. Un tiers de ces drones serait destiné à l’Ukraine, a-t-il précisé.

Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine avait besoin de davantage de technologies et de financements pour produire suffisamment de drones afin de repousser les attaques massives de la Russie.

Le Canada compte environ 1,3 à 1,4 million de personnes d’origine ukrainienne, formant l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde.

Dans le cadre des accords signés jeudi, le Canada accordera près de 435 millions de dollars canadiens sous forme de nouvelles garanties de prêt à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de soutenir la sécurité énergétique en Ukraine, en particulier pendant l’hiver.