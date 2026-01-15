Le Canada poursuivra ses discussions avec la Chine sur les droits de douane appliqués aux automobiles, selon la ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement canadien poursuivra ses discussions sur les droits de douane dans le secteur automobile, notamment avec le président chinois Xi Jinping, a déclaré jeudi la ministre de l'Industrie Mélanie Joly.

Le Canada travaille sur une nouvelle stratégie pour s'assurer qu'il favorise la production automobile nationale, a déclaré Mme Joly à la presse à Pékin.

En 2024, le gouvernement de l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois après l'augmentation des importations canadiennes de VE chinois, y compris les véhicules fabriqués par Tesla TSLA.O en Chine, afin de protéger l'industrie et les travailleurs nationaux.