Le Canada Pension Plan Investment Board recule sous les 5% des votes de ADP
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 12:49

La société de droit canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Aéroports de Paris ( ADP ) et détenir 5,61% du capital et 3,23% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double.

