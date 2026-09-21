Le Canada ouvert à un partenariat GNL avec la France

par John Irish

Le Canada pourrait conclure avec la France un partenariat énergétique portant sur du gaz naturel liquéfié (GNL) provenant de sa côte Pacifique, a déclaré lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, au lendemain d'une rencontre entre les dirigeants des deux pays consacrée notamment à la coopération énergétique.

Anita Anand a déclaré qu'il était "tout à fait envisageable" pour le Canada de conclure un partenariat énergétique avec un pays européen en utilisant du GNL exporté depuis la côte ouest canadienne.

"Cela vaut pour la France", a-t-elle déclaré lors d'un entretien en marge du rassemblement annuel des dirigeants mondiaux aux Nations unies.

Le président français Emmanuel Macron a appelé à plusieurs reprises ces derniers jours à approfondir la coopération énergétique avec le Canada, alors que l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements dans un contexte de perturbations liées au conflit au Moyen-Orient et de hausse des prix de l'énergie.

Le Canada, cinquième producteur mondial de gaz naturel, a expédié en juin sa toute première cargaison de GNL destinée à l'exportation depuis l'installation LNG Canada récemment construite en Colombie-Britannique, dirigée par Shell SHEL.L et qui constitue le premier site nord-américain d'exportation de GNL disposant d'un accès direct à l'océan Pacifique.

Anita Anand a déclaré que des discussions sur des partenariats énergétiques étaient en cours avec des pays du monde entier dans divers secteurs, notamment le GNL, les énergies propres, l'éolien, le solaire et le nucléaire.

"Tous les pays avec lesquels je m'entretiens posent la question de partenariats potentiels dans le domaine de l'énergie", a-t-elle dit.

Anita Anand a évoqué les discussions menées plus tôt cette année entre le Canada et l'Allemagne sur des approvisionnements en GNL destinés à l'Asie dans le cadre d'un accord d'échange, aux termes duquel l'Allemagne bénéficie de ventes à des tiers plutôt que de livraisons directes.

"Il existe toute une série d'accords et de relations potentiels que nous pouvons mettre en œuvre dans le domaine de l'énergie", a-t-elle déclaré, ajoutant que le Canada cherchait à faire correspondre son expertise énergétique aux besoins des pays partenaires.

Le groupe énergétique allemand sous contrôle public Uniper

UN0k.DE a également finalisé fin juillet un accord d'achat de GNL canadien d'une durée de 20 ans.

Interrogée sur les perspectives de coopération avec la France, Anita Anand a déclaré que la même logique s'appliquait.

Anita Anand a déclaré que l'énergie figurerait parmi les sujets abordés lorsqu'elle recevra le ministre allemand des Affaires étrangères au Canada plus tard cette semaine, aux côtés des minerais critiques et de l'intelligence artificielle.

Elle a déclaré qu'Ottawa cherchait à approfondir ses relations non seulement avec l'Union européenne dans son ensemble, mais aussi avec chacun de ses États membres.

"Ce que fait le Canada, c'est approfondir ses relations non seulement avec l'UE dans son ensemble, mais aussi avec chacun des pays de l'UE afin de faire en sorte que notre population nationale en bénéficie", a-t-elle déclaré.

(John Irish; version française Nicolas Delame)