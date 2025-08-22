Le Canada lève ses contre-mesures aux droits de douane américains

(Actualisé avec déclarations de Carney)

Le Canada va supprimer une grande partie des droits de douane sur les biens en provenance des Etats-Unis décidés en riposte aux surtaxes décidées par Donald Trump sur les marchandises canadiennes et les contacts entre les deux pays vont s'intensifier pour parvenir à un nouvel accord commercial et sécuritaire, a annoncé vendredi le Premier ministre canadien, Mark Carney.

Des droits de douane resteront pour l'instant en vigueur sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Mark Carney a souligné que les Etats-Unis avaient récemment clairement indiqué qu'ils n'imposeraient pas de droits de douane sur les marchandises canadiennes concernées par l'accord de libre-échange entre Canada, Etats-Unis et Mexique (ACEUM), ce qu'il a qualifié d'évolution positive.

"Dans ce contexte et conformément à l'engagement du Canada envers l'ACEUM, j'annonce aujourd'hui que le gouvernement canadien va désormais s'aligner sur les Etats-Unis en supprimant tous les droits de douane du Canada sur les biens en provenance des Etats-Unis spécifiquement couverts par l'ACEUM", a-t-il dit.

"Le Canada et les Etats-Unis ont désormais rétabli un libre échange pour la vaste majorité de nos marchandises", a poursuivi le Premier ministre canadien, en réaffirmant que, par rapport à ses partenaires commerciaux, le Canada voyait ses exportations vers les Etats-Unis globalement peu taxées.

Avec la Chine, le Canada est le seul pays à avoir riposté aux droits de douane annoncés par Donald Trump contre la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis, ce qui a suscité la colère à Washington.

Donald Trump a salué la décision du Canada et a assuré vouloir entretenir de bonnes relations avec ce pays.

Canada et Etats-Unis négocient depuis des mois un nouvel accord dans les domaines économique et sécuritaire mais ne semblent pas proches d'aboutir.

Mark Carney s'est entretenu avec Donald Trump jeudi. A la question de savoir si le président américain lui avait dit qu'une levée des droits de douane permettrait d'accélérer ces discussions, le Premier ministre canadien a répondu "oui".

Mark Carney est arrivé au pouvoir en avril à la suite d'une campagne électorale au cours de laquelle il a promis de faire preuve de fermeté dans le domaine commercial vis-à-vis des Etats-Unis de Donald Trump. Il a toutefois progressivement assoupli sa position .

Il a notamment renoncé fin juin à un projet de taxation sur les services numériques susceptibles de pénaliser en priorité les grandes entreprises américaines et a cessé depuis juillet d'évoquer des contre-mesures supplémentaires en cas d'absence d'accord entre les deux pays d'ici le 1er août.

