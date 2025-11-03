 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Canada lance une procédure de règlement des différends à l'encontre de Stellantis
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la ministre de l'industrie paragraphe 4, le contexte paragraphe 2, 5-6)

Le Canada lance une procédure de règlement des différends contre le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI en raison de sa décision de transférer la production d'une usine canadienne vers une usine américaine, a déclaré lundi la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

Stellantis a déclaré le mois dernier qu'elle déplacerait sa production de Jeep Compass de la ville ontarienne de Brampton vers les États-Unis, ce qui a suscité une menace d'action en justice de la part du Canada.

Mme Joly, s'adressant aux législateurs, a réaffirmé qu'Ottawa jugeait inacceptable l'annonce du constructeur automobile.

"Nous allons entamer la période de 30 jours du processus formel de règlement des différends afin de rétablir la production à l'usine Stellantis de Brampton. C'est le début du processus de résolution des différends", a-t-elle déclaré.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les automobiles canadiens au début de l'année, ce qui a incité le Canada à réagir de la même manière.

Le mois dernier, le Canada a fortement réduit les contingents d'importation en franchise de droits pour General Motors GM.N et Stellantis, citant leurs décisions de réduire la fabrication dans le pays.

Stellantis n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
68,380 USD NYSE -1,01%
STELLANTIS
8,855 EUR MIL +0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank