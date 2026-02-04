Le Canada devrait abandonner son mandat sur les véhicules électriques au profit d'un nouveau système d'efficacité énergétique, selon CBC News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de sources au paragraphe 4)

Le gouvernement fédéral canadien devrait annoncer jeudi sa stratégie nationale pour l'automobile, remplaçant le mandat du pays pour les véhicules électriques par de nouvelles normes d'efficacité énergétique et de nouveaux crédits, a rapporté mercredi CBC News.

Ottawa devrait également réintroduire des incitations populaires pour les consommateurs qui achètent des véhicules électriques, selon le rapport, citant des sources.

Le cabinet du premier ministre canadien et un porte-parole du ministre de l'industrie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Deux lobbyistes de constructeurs automobiles ont déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, qu'ils s'attendaient à ce que le Canada abandonne son mandat pour les véhicules électriques en faveur de normes d'émissions qui exigent toujours un nombre important de véhicules électriques d'ici 2035.

Le Premier ministre Mark Carney a subi des pressions de la part de dirigeants du secteur automobile et de plusieurs provinces pour supprimer les objectifs de ventes progressives exigeant que 60 % de toutes les nouvelles voitures soient électriques d'ici 2030 et 100 % d'ici 2035, selon le rapport.

Le nouveau système remplaçant le mandat pour les véhicules électriques permettra aux fabricants d'obtenir des crédits pour la production de véhicules électriques et de reporter les crédits obtenus dans le cadre de l'ancienne structure de mandat, selon le rapport.

Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump a également annulé bon nombre des politiques de ses prédécesseurs en matière de véhicules électriques.