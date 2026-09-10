Le Canada approuve un programme de défense aérienne de 350 millions de dollars canadiens en faveur de l'Ukraine, annonce M. Carney

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(Actualisation avec les commentaires de Carney sur les paragraphes 1, 3 à 6 et 8)

par Amanda Stephenson

Le Canada a approuvé une aide de 350 millions de dollars canadiens destinée à Kyiv pour l’acquisition de missiles de défense aérienne, a déclaré jeudi le Premier ministre Mark Carney à l’issue d’une rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Kyiv est à court d’intercepteurs Patriot de fabrication américaine, capables d’arrêter les missiles balistiques russes, alors que Moscou intensifie ses attaques.

“Alors que la Russie intensifie sa guerre aérienne barbare en ciblant sans discernement les populations civiles, les défenses aériennes de l’Ukraine sont d’une importance cruciale,” a déclaré M. Carney aux journalistes à Calgary.

“Plus tôt dans la journée, le Canada et l’Ukraine ont finalisé un accord portant sur la livraison d’intercepteurs de défense aérienne essentiels… Ce programme d’équipement d’une valeur de 350 millions de dollars canadiens contribuera à protéger la population, les infrastructures et l’espace aérien de l’Ukraine,” a-t-il ajouté.

Il n’a pas précisé quels intercepteurs seraient livrés ni quand cette aide commencerait à être acheminée.

Ces armes seront fournies dans le cadre d’un programme américain permettant à des pays tiers d’acheter et de fournir rapidement des armes, telles que des missiles Patriot, à l’Ukraine.

Le Canada, l’un des défenseurs les plus fervents de l’Ukraine, s’est engagé à verser plus de 25,5 milliards de dollars canadiens d’aide totale depuis l’invasion russe en février 2022, dont 8,5 milliards de dollars canadiens d’aide militaire.

M. Carney a également indiqué que le Canada comptait intensifier sa production de drones afin de pouvoir en fabriquer des millions d’ici deux ans. Un tiers de ces drones serait destiné à l’Ukraine, a-t-il précisé.

Le Canada compte environ 1,3 à 1,4 million de personnes d’origine ukrainienne, formant l’une des plus grandes diasporas ukrainiennes au monde.