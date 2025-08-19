Le Canada approuve Ozempic pour réduire le risque d'insuffisance rénale et de décès liés au cœur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations générales tout au long du document)

Le Canada a approuvé Ozempic, le médicament contre le diabète de Novo Nordisk NOVOb.CO , pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique et réduire le risque d'insuffisance rénale et de décès liés au cœur chez les patient·e·s atteint·e·s de diabète de type 2, a déclaré l'entreprise mardi.

Ozempic, connu sous le nom chimique de semaglutide, est désormais le premier traitement approuvé au Canada pour le diabète de type 2 et pour ralentir la maladie rénale associée, selon le fabricant danois de médicaments.

Novo a déclaré que l'approbation de Santé Canada, mardi, était étayée par des données d'essais de dernière phase qui ont montré qu'une dose de 1 milligramme d'Ozempic réduisait de 24 % le risque de décès lié aux maladies rénales et d'événements cardiaques majeurs.

Novo et son rival américain Eli Lilly LLY.N se sont lancés dans une course depuis plus de deux ans pour prouver que leurs médicaments GLP-1 concurrents, qui se sont déjà révélés être de puissants agents de perte de poids et des traitements du diabète, peuvent également être utilisés pour lutter contre d'autres maladies graves et potentiellement étendre la couverture d'assurance.

Ozempic a obtenu l'autorisation de mise sur le marché américain en début d'année pour réduire la progression des maladies rénales et la mortalité. Wegovy, le médicament de Novo contre l'obésité qui partage l'ingrédient actif d'Ozempic, a été autorisé la semaine dernière aux États-Unis pour traiter la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, une maladie hépatique grave et progressive.

En décembre dernier, la Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Lilly contre l'obésité, Zepbound, pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil .

Novo Nordisk estime qu'environ 40 % des personnes atteintes de diabète de type 2 souffrent d'une maladie rénale chronique, qui touche environ 4 millions de personnes au Canada et 37 millions aux États-Unis.