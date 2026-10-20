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Le Canada affirme qu'il pourrait contraindre Cleveland-Cliffs à vendre son aciérie de l'Ontario
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 16:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Canada pourrait contraindre Cleveland-Cliffs à vendre une aciérie située en Ontario que l'entreprise américaine a l'intention de mettre partiellement à l'arrêt, a déclaré mardi aux journalistes la ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly.

Ottawa estime que ce projet enfreint les engagements en matière d'emploi pris par Cleveland-Cliffs lors du rachat de l'usine Stelco, une accusation que l'entreprise réfute.

L'une des options envisagées est « une cession forcée », a déclaré Mme Joly. Interrogée sur la possibilité que le Canada prenne une participation, elle a répondu que toutes les options étaient sur la table.

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