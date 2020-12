Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le camp Maduro remporte les législatives boycottées par l'opposition Reuters • 07/12/2020 à 09:21









CARACAS, 7 décembre (Reuters) - La commission électorale du Venezuela a annoncé lundi que les candidats favorables au président Nicolas Maduro étaient assurés de reprendre le contrôle du Parlement au lendemain d'élections législatives boycottées par les principales forces de l'opposition. S'exprimant à la télévision, la présidente de la commission, Indira Alfonzo, a précisé que le camp Maduro avait remporté 67,6% des 5,2 millions de suffrages exprimés. Seuls 31% des électeurs inscrits ont pris part au scrutin. L'opposition, qui était majoritaire dans le Parlement sortant, avait appelé au boycott des urnes, dénonçant par anticipation un scrutin inéquitable. "Les résultats qu'annoncera le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien", a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. "Ce qui se passe aujourd'hui est une fraude et une mascarade, pas une élection", a-t-il ajouté sur Twitter. Juan Guaido, qui présidait l'Assemblée nationale sortante, a été reconnu comme président légitime par intérim du Venezuela par plus de 50 pays, dont les Etats-Unis, à la suite de la réélection de Nicolas Maduro en 2018 dans des conditions jugées illégitimes par la plupart des nations occidentales. (Vivian Sequera et Deisy Buitrago version française Henri-Pierre André)

