Le calme revient sur les Bourses mondiales sauf le CAC 40, plombé par BNP Paribas

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes avancent lundi à mi-séance grâce à l'apaisement des tensions commerciales et des craintes sur les banques régionales américaines, qui avaient pesé sur les actions la semaine dernière.

Le CAC 40 fait toutefois exception, pénalisé par la chute de la banque BNP Paribas, condamnée aux États-Unis pour son rôle dans le conflit soudanais. L'indice parisien perd 0,11% à 8.164,89 points vers 11h06 GMT.

À Francfort, le Dax avance de 1,09% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,65%, le FTSEurofirst 300 prend 0,53% et le Stoxx 600, qui avait abandonné 0,91% vendredi, progresse de 0,56% .

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq.

La semaine a commencé sur une note plutôt positive en Europe, les Bourses saluant l'apaisement sur le front commercial après que le président américain Donald Trump a dit aux journalistes que Washington pourrait réduire les droits de douane sur les produits chinois à condition que Pékin fasse également "certaines choses" pour les États-Unis, notamment reprendre ses achats de soja.

L'escalade commerciale entre les deux puissances a mis les marchés boursiers en alerte la semaine dernière, mais la tension s'est apaisée au fil des jours, Donald Trump allant même jusqu'à déclarer que ses menaces de droits de douane de 100% contre Pékin n'étaient pas viables.

Les résultats trimestriels des banques régionales américaines ont contribué à apaiser les inquiétudes sur les risques de crédit après une série d'annonces dans le secteur accueillies avec inquiétude ces derniers jours.

Les marchés entament par ailleurs une semaine riche en résultats financiers clefs, y compris ceux de Tesla, L'Oréal ou Renault, ainsi qu'en indicateurs macroéconomiques de premier ordre, tels que les données sur l'inflation IPC aux Etats-Unis, retardées par la fermeture partielle de l'administration américaine, et qui seront finalement publiées vendredi.

En France, où le gouvernement a échappé à la censure la semaine dernière, les débats budgétaires seront au premier plan, le projet de comptes pour la France en 2026 devant être examiné à partir de ce lundi par la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

Le répit obtenu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a promis de suspendre l'application de la réforme controversée des retraites de 2023, pourrait toutefois être de courte durée si les négociations budgétaires ne permettent pas de trouver les économies nécessaires pour réduire le déficit du pays.

Vendredi, S&P Global Ratings a abaissé la note souveraine de la France, estimant que la consolidation budgétaire sera plus lente que prévu en l'absence de mesures supplémentaires significatives pour réduire le déficit.

VALEURS EN EUROPE

BNP Paribas perd 7,6% lundi et ressort lanterne rouge du CAC 40, des traders et analystes attribuant cette baisse à la décision d'un jury fédéral de Manhattan, aux États-Unis, qui a reconnu vendredi la banque française coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines.

Kering grimpe en revanche de 3,3%, la maison-mère de Gucci ayant annoncé dimanche soir la vente de sa division beauté au géant français des cosmétiques L'Oréal pour un montant de quatre milliards d'euros.

Forvia, qui a fait état lundi d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs et d'un recul de ses principaux clients chinois, recule de 5,4%.

Leonardo prend pour sa part 4% alors que le groupe italien d'aéronautique et de défense doit tenir mardi une réunion extraordinaire de son conseil d'administration afin de discuter des détails d'un accord-cadre conclu avec Airbus (+1,5%) et Thales (+3,7%) en vue de former une alliance européenne dans le domaine des satellites, a déclaré lundi une source à Reuters.

Le compartiment de la défense avance de 2,57%, se remettant ainsi de la forte baisse enregistrée vendredi, lorsque l'annonce d'un sommet prévu entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine avait secoué le secteur.

Le titre TKMS profite par ailleurs de l'essor mondial du secteur de la défense lors de sa première journée sur les marchés, lundi, pour s'échanger à 81 euros, conférant au constructeur de navires de guerre une valorisation environ deux fois plus élevée que prévu, à 5 milliards d'euros.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro progressent légèrement, les inquiétudes concernant les tensions commerciales et la santé des banques régionales américaines s'étant apaisées, ralentissant ainsi la récente fuite vers les valeurs refuges. Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,2 point de base à 2,5889%. Le deux ans avance pour sa part de 0,8 point de base à 1,9210%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans prend 2,2 points de base à 3,3832%, alors que les investisseurs digèrent également l'abaissement de la note souveraine par S&P Global Ratings.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi stable à 4,0106%. Le deux ans avance de 0,6 point de base à 3,4698%.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie lundi de 0,12% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,02% à 1,1653 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse sous la pression des inquiétudes liées à la surabondance de l'offre.

Le Brent recule de 0,8% à 60,80 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,89% à 57,03 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édigté par Blandine Hénault)