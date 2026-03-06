Le calendrier pèse sur le trafic de Getlink
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:37
Parallèlement, le Shuttle a fait transiter 114 467 véhicules de tourisme le mois dernier (-6%), portant le recul depuis le 1er janvier à 5%, à 235 375 unités. La société explique que cette baisse mensuelle est notamment due à un effet calendaire de la proximité, en 2026, des congés britanniques d'hiver avec le week-end de Pâques début avril.
