 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le calendrier pèse sur le trafic de Getlink
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 08:37

Au mois de février, Getlink a transporté 94 332 navettes camions, soit une baisse de 1% par rapport à février 2024. Sur les deux premiers mois de l'année, le repli s'élève à 3%, avec un total de 190 254 navettes camions.

Parallèlement, le Shuttle a fait transiter 114 467 véhicules de tourisme le mois dernier (-6%), portant le recul depuis le 1er janvier à 5%, à 235 375 unités. La société explique que cette baisse mensuelle est notamment due à un effet calendaire de la proximité, en 2026, des congés britanniques d'hiver avec le week-end de Pâques début avril.

Valeurs associées

GETLINK
17,9100 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank