Comme autres facteurs aggravant la situation de l'offre, l'ICCO cite également les niveaux des stocks des bourses et le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer.

Selon Jefferies, un début de saison sèche plus sec que la moyenne soulève des questions quant au potentiel de la récolte du milieu de l'année prochaine dans l'ouest de l'Afrique, qui représente 75% de la production mondiales.

Le cacao au plus haut historique

