 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 845,50
-1,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CAC 40 victime du risque politique
information fournie par AOF 25/08/2025 à 18:00

(AOF) - Les Bourses européennes ont démarré la semaine en léger repli. Le marché parisien a nettement sous-performé les autres indices. Il a été pénalisé par la nette augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique, en fin de séance. François Bayrou, a déclaré qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il ne votera pas la confiance. Le CAC 40 a perdu 1,59% à 7843,04 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,86% à 5441,28 points.

En Europe, Orsted (-16,35% à 179,10 couronnes danoises) a chuté à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d’un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", a déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Logé à la dernière place de l'indice SBF 120, Valneva a dégringolé de 22,18% à 3,926 euros. Le spécialiste des vaccins est sous pression après que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l’envoi et de la vente d’Ixchiq aux États-Unis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 89 en août en Allemagne après 88,6 en juillet. Il était attendu à 88,8.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est tombé à -1,8 en août après 0,9 en juillet.

Au mois de juillet, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis s'élèvent à 652 000 en rythme annuel contre 635 000 attendues. En juin, elles s’élevaient à 656 000.

A la clôture, l'euro cède 0,46% à 1,1667 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Laurent Vinatier (d) escorté vers un tribunal à Moscou, le 25 août 2025 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )
    Russie: audience à huis clos pour le Français Laurent Vinatier
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:51 

    Le chercheur français Laurent Vinatier, déjà condamné à trois ans de prison en Russie, a comparu lundi lors d'une audience à huis clos devant un tribunal de Moscou pour des accusations d'"espionnage", laissant présager d'une possible prolongation de sa peine. La ... Lire la suite

  • Conférence de presse du Premier ministre François Bayrou le 25 août 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Le gouvernement franchira-t-il la date du 8 septembre ? Menacé de censure de toutes parts, François Bayrou sollicitera la confiance de l'Assemblée nationale, abattant une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, sur fond d'appels à ... Lire la suite

  • Une voiture électrique en charge, le 12 juin 2025 à Corte Madera, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Même aux Etats-Unis, les voitures électriques sont plus écologiques
    information fournie par AFP 25.08.2025 18:44 

    Même aux Etats-Unis où l'électricité est encore très carbonée, une voiture électrique émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre sur tout son cycle de vie qu'une voiture thermique, ont calculé des chercheurs de l'université du Michigan dans une étude publiée ... Lire la suite

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    Bayrou joue son va-tout sur le budget, vote de confiance le 8 septembre
    information fournie par Reuters 25.08.2025 18:33 

    PARIS (Reuters) -Le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé lundi qu'il allait solliciter un vote de confiance le 8 septembre au Parlement, jouant la survie de son gouvernement face à la contestation sur son projet de budget pour 2026. A l'approche ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank