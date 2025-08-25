Le CAC 40 victime du risque politique

(AOF) - Les Bourses européennes ont démarré la semaine en léger repli. Le marché parisien a nettement sous-performé les autres indices. Il a été pénalisé par la nette augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique, en fin de séance. François Bayrou, a déclaré qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et le Rassemblement national a d'ores et déjà annoncé qu'il ne votera pas la confiance. Le CAC 40 a perdu 1,59% à 7843,04 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,86% à 5441,28 points.

En Europe, Orsted (-16,35% à 179,10 couronnes danoises) a chuté à Copenhague après l'annonce le 22 août dernier de l'arrêt d’un projet éolien offshore de sa filiale américaine Revolution Wind LLC. Le groupe a été contraint de suspendre ce projet, à la suite d'une directive du Bureau de gestion de l'énergie océanique (BOEM) du Département de l'Intérieur des Etats-Unis. " Revolution Wind se conforme à l'ordre et prend les mesures appropriées pour arrêter les activités offshore, assurant la sécurité des travailleurs et de l'environnement ", a déclaré l'entreprise danoise du secteur énergétique.

Logé à la dernière place de l'indice SBF 120, Valneva a dégringolé de 22,18% à 3,926 euros. Le spécialiste des vaccins est sous pression après que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l’envoi et de la vente d’Ixchiq aux États-Unis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 89 en août en Allemagne après 88,6 en juillet. Il était attendu à 88,8.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est tombé à -1,8 en août après 0,9 en juillet.

Au mois de juillet, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis s'élèvent à 652 000 en rythme annuel contre 635 000 attendues. En juin, elles s’élevaient à 656 000.

A la clôture, l'euro cède 0,46% à 1,1667 dollar.