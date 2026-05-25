Le CAC 40 tout sourire ; l'espoir d'un accord USA-Iran prend de l'épaisseur

Les Bourses européennes démarrent bien cette dernière semaine boursière du mois de mai. Elles progressent nettement, portées par des signes grandissants d'un accord-cadre entre les Etats-Unis et l'Iran. Vers 12h, le CAC 40 se dirige vers une seconde hausse d'affilée, gagnant 1,46% et dépassant la barre des 8 230 points : 8 234,34. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge 1,42% à 6 105,01 points. Londres est fermée ce lundi pour cause de Spring Bank Holiday au même titre que Wall Street en raison du Memorial Day (commémoration aux Etats-Unis en l'honneur de tous les morts de guerre).

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a indiqué, avec prudence, que Washington pourrait avoir des nouvelles, lundi, concernant un potentiel accord avec l'Iran.

Hier, Donald Trump a modéré les espérances d'un accord imminent, en dépit des signes d'amélioration des deux camps, tout en affirmant que Washington n'allait pas "se précipiter". Le président américain a d'ailleurs considéré que "que la relation américaine avec l'Iran devient beaucoup plus professionnelle et productive".

Selon des médias américains, la dernière proposition comprendrait le dégel de certains actifs iraniens dans des banques à l'étranger et la poursuite des négociations pour 30 jours supplémentaires.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé ce dimanche que Téhéran et Washington étaient parvenus à "un cadre" de discussions, tout en écartant l'idée d'un accord proche. "Nous avons atteint un cadre, mais personne ne peut dire qu'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran est imminent", a-t-il déclaré.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que, si le mémorandum d'entente avec les Etats-Unis était finalisé, certains détails de ce texte ainsi que d'autres sujets, dont la question nucléaire, seraient négociés sur une période de 60 jours. Selon lui, ce mémorandum en 14 points est centré sur "la fin de la guerre" et "la levée du blocus naval américain", en échange de mesures prises par l'Iran pour garantir la sécurité du transit dans le détroit d'Ormuz.

L'Iran a affirmé lundi imposer des frais pour des "services de navigation", plutôt que des péages, aux navires transitant par le stratégique de ce détroit.

En outre, selon le New York Times, citant deux responsables américains anonymes, un point essentiel de cet accord sera un "engagement de Téhéran à renoncer à son stock d'uranium hautement enrichi". La façon dont la République islamique le fera sera abordée au cours "d'un prochain cycle de négociations sur le programme nucléaire iranien", détaille le quotidien américain.

Quant aux agences de presse iraniennes Fars et Tasnim, elles assurent que les questions liées au nucléaire seraient négociées dans les 60 jours suivant la signature du protocole d'accord.

Le pétrole en fort repli

Suite aux négociations en cours sur une possible entente entre Américains et Iraniens, le prix du cours du pétrole chutent. Le Brent perd 6,81% à 97,78 dollars. Le WTI cède 6,06% à 91,12 USD.

Dans l'actualité des sociétés cotées, à Paris, Abivax ( 3,49%) affiche une trésorerie, ainsi que des équivalents de trésorerie et placements à court terme de 491,6 MEUR au 31 mars 2026, lui offrant une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles. Au titre du 1er trimestre 2026, la société a essuyé une perte nette de 48,5 MEUR et une perte opérationnelle de 56,2 MEUR, sous l'effet principalement de frais de recherche et développement en augmentation à 49,5 MEUR (contre 39,3 MEUR un an auparavant).

En Europe, Delivery Hero ( 12,06%) grimpe à la Bourse de Francfort. Samedi, le spécialiste de la commande de nourriture en ligne a indiqué avoir été approché par Uber Technologies concernant une éventuelle offre publique d'acquisition. L'Américain a pris contact avec une proposition indicative de 33 euros par action dans le cadre d'une potentielle offre publique d'acquisition visant l'ensemble des actionnaires de la société. Quelques jours plus tôt, elle saluait la montée à son capital d'Uber Technologies dont la participation était passé à 19,5%, avec en outre, 5,6% sous forme d'options.

De plus, Ryanair ( 3,57%) annonce avoir remboursé ce lundi sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, devenant ainsi "effectivement sans dette" pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 1997. Ryanair rappelle que cette obligation avait été émise pendant la crise du Covid-19. La compagnie aérienne irlandaise spécialisée dans les vols à bas prix en Europe prévoit de revenir "de manière opportuniste" sur le marché obligataire à l'avenir afin d'accompagner son objectif de 300 millions de passagers par an d'ici l'exercice 2034, avec jusqu'à 50 livraisons annuelles de Boeing MAX-10 à partir de 2029.

Côté statistiques, aucune de grande importance n'est attendue ce lundi. Les investisseurs prendront connaissance notamment jeudi des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis en avril et ceux préliminaires de la France du mois de mai, vendredi.