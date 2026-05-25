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Enfant mort étranglé à Rennes: un adolescent de 16 ans interpellé
information fournie par AFP 25/05/2026 à 12:30

Des plongeurs fouillent la Vilaine après la découverte la veille du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou", le 25 mai 2026 a Rennes ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Des plongeurs fouillent la Vilaine après la découverte la veille du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou", le 25 mai 2026 a Rennes ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Un mineur de 16 ans a été interpellé lundi au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou", a-t-on appris auprès du procureur de Rennes.

L'interpellation a eu lieu "ce matin à Rennes", a indiqué à la presse le procureur de la République Frédéric Teillet, confirmant une information du Parisien.

L'enfant a été retrouvé dans un endroit boisé sur une rive de la Vilaine, dans un quartier cossu de Rennes, à une dizaine à minutes à pied de la place du Parlement de Bretagne, où des pêcheurs se rendent régulièrement.

Selon une source policière, l'alerte a été donnée après qu'un pêcheur, vers 16h40, a entendu dimanche les cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police.

"Malgré l’appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pu réanimer l'enfant", avait indiqué le parquet dans un communiqué diffusé dimanche soir.

Lundi matin, sous une chaleur inhabituelle, de nombreux policiers étaient toujours présents sur les lieux du drame, avec des rubalises bloquant l'accès à l'endroit où le garçon a été retrouvé.

Des plongeurs en combinaison étanche ont également parcouru la rivière à la recherche d'indices, a constaté un journaliste de l'AFP.

De nombreux journalistes étaient également présents.

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