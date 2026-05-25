Décès de la députée (Horizons) de Vendée Béatrice Bellamy

La députée Horizons Béatrice Bellamy, à l'Assemblée nationale, le 10 juillet 2024 à Paris, lors de la journée d'accueil à l'issue du second tour des élections législatives ( AFP / Bertrand GUAY )

La députée (Horizons) de Vendée Béatrice Bellamy est décédée dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 59 ans, a annoncé lundi son équipe parlementaire.

"Depuis quelques semaines, le cancer, qui s’était dans un premier temps tapi dans l'ombre, a refait son apparition pour ne plus cesser de s’aggraver", écrivent ses collaborateurs dans un communiqué.

"Malgré la force de vivre de Béatrice et son combat acharné, la maladie l’a arrachée à sa famille et à ses amis", ajoute son entourage, en précisant que Mme Bellamy est décédée "chez elle, entourée de ses plus proches", à La Roche-sur-Yon.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a rendu hommage sur X: "engagée pour son territoire et fidèle à ses convictions, elle aura exercé son mandat avec beaucoup de force de caractère et de dévouement malgré la maladie".

L'Elysée a salué dans un communiqué une "figure opiniâtre, généreuse, pragmatique", qui a continué "d'honorer son mandat" malgré la maladie et "manquera au Palais Bourbon comme aux Français".

Fille d’un médecin de campagne et d’une infirmière, Mme Bellamy a grandi au bord de la Sèvre nantaise, à Cugand. Son premier mandat remonte à ses 23 ans, comme conseillère municipale de sa commune.

Après avoir été préparatrice en pharmacie puis responsable de la phytothérapie chez Pierre Fabre, cette mère de deux enfants entre chez le géant pharmaceutique Sanofi où elle a exercé comme directrice régionale.

Après avoir échoué aux municipales en 2008, elle accède à la mairie de La Roche-sur-Yon sur la liste de droite de Luc Bouard en 2014 puis en 2020, notamment en tant que déléguée aux sports.

Engagée contre le cancer du sein, elle a "notamment contribué au développement et au succès de La Joséphine, course et marche solidaires 100% féminines, rendez-vous désormais incontournable de mobilisation et de soutien dans la lutte contre le cancer", a souligné la ville de La Roche-sur-Yon sur Facebook.

Elle est élue dans la 2e circonscription de Vendée en juin 2022.

A l'Assemblée, elle devient rapporteure pour avis sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, et s'affirme comme "une voix indispensable de la lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes dans les fédérations sportives", selon l'Elysée.

"C’est avec une tristesse immense que j’ai appris le décès de Béatrice Bellamy, députée de la Vendée. Notre pays perd une députée courageuse, aussi bienveillante avec ses concitoyens qu’opiniâtre lorsqu’un combat politique valait la peine d’être mené", écrit le fondateur d'Horizons et ex-Premier ministre Edouard Philippe sur X.

L'Assemblée nationale "lui rendra hommage", a promis sur X sa présidente Yaël Braun-Pivet, évoquant le souvenir d'une "femme de conviction et d'humanité".

L'ancien Premier ministre Michel Barnier a aussi exprimé sur X son "émotion". "Active députée de Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport", souligne-t-il.