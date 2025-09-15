Le CAC 40 surperforme en Europe : la Fed en point d’orgue de cette semaine

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés et surtout Paris. La dégradation de la note de la France par Fitch à A+ était déjà largement attendue. Cette semaine sera animée par les réunions des Banques centrales, avec en point d’orgue la décision de la Fed, mercredi. Une baisse de 25 points de base est très largement anticipée. En Europe, Airbus, Leonardo et Thales avancent dans leur projet de créer une coentreprise spécialisée dans la fabrication de satellites. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 1,07% à 7909 points et l’EuroStoxx50, 0,78% à 5433 points.

Interviewé dans le numéro de dimanche du quotidien italien, Il Corriere della Sera, Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, a confirmé qu'Airbus, Thales et l'italien Leonardo envisageaient de créer une coentreprise spécialisée dans la fabrication de satellites. Suite à cette déclaration, l'action Thales gagne 3,71% à 259,80 euros, enregistrant la plus forte progression de l'indice CAC 40. Airbus gagne 1,89% à 196,88 euros. Leonardo affiche une des plus fortes hausses à la Bourse de Milan : +2,42% à 51,72 euros.

A Paris, Virbac (- 4,75 %, à 311 euros) trébuche en bourse après la publication de résultats semestriels décevants. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions reculer de 10,24 %, à 135 millions d’euros. Il est inférieur au consensus de 146 millions d’euros cité par TP Icap Midcap. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d’affaires, contre 21,4 % un an plus tôt. Retraitée d'un effet de change de -0,7 point et d'un effet de périmètre de -0,2 point, la marge a reculé de 2,2 points.

Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Rubis bondit de 9,47% à 31,92 euros. La société de capital investissement CVC Capital Partners ou encore Trafigura Group seraient sur les rangs pour racheter le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable, affirme Bloomberg. Ceux-ci ne sont pas les seuls à s'intéresser à cette société. En avril, la société Plantation des Terres Rouges, propriété de Vincent Bolloré, a franchi le seuil statutaire de 6 % des actions ordinaires et des droits de vote de Rubis. La Compagnie Nationale de Navigation, présidée par Patrick Molis détient, elle, un peu plus de 9% du capital de Rubis.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a affiché un excédent de 12,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en juillet 2025, contre un excédent de 18,5 milliards d'euros en juillet 2024, selon les premières estimations d'EuroStat.

L'indice manufacturier de la Fed de New York en septembre sera publié à 14h30.

Sur le marché des devises, l'euro gagne 0,17% à 1,7755 dollar.