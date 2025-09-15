Reconnaissance d'un État palestinien : depuis Israël, Marco Rubio dénonce la position de la France et du Royaume-Uni

Une telle démarche "constitue en réalité un obstacle à la paix", selon Washington.

Benjamin Netanyahu et Marco Rubio, à Jérusalem, le 14 septembre 2025. ( POOL / NATHAN HOWARD )

Reconnaître un État Palestinien, comme a l'intention de le faire la France ou le Royaume-Uni "n'a pas d'impact", si ce n'est d'encourager le Hamas, a estimé lundi 15 septembre le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Jérusalem.

"Elles sont en grande partie symboliques -elles n'ont vraiment aucun impact pour nous rapprocher d'un État palestinien. Le seul effet qu'elles produisent réellement, c'est de rendre le Hamas plus enhardi ", a déclaré Marco Rubio.

"Cela constitue en réalité un obstacle à la paix" et "nuit en réalité à la cause qu'ils pensent faire avancer", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse conjointe à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Sommet de l'ONU le 22 septembre

Le secrétaire d'État américain a précisé qu'il continuerait à soulever ces questions directement auprès des alliés des États-Unis, en réponse à une question sur le message qu'il adresserait au Royaume-Uni, où il doit se rendre mardi avec le président Donald Trump.

Marco Rubio a affirmé que, par le passé, le Hamas avait déjà pris ses distances par rapport à des accords "auxquels il avait en réalité tacitement consenti", en fonction du "soutien international qu'il croit recevoir." Le responsable américain effectue une visite en Israël, une semaine avant un sommet de l'ONU à New York sur la reconnaissance d'un État palestinien, organisé par le président français Emmanuel Macron, qui a exprimé son exaspération face à l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza qui dure depuis près de deux ans.