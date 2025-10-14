Le CAC 40 surperforme en Europe

(AOF) - Les indices européens ont fini en ordre dispersé sur fond de tensions commerciales sino-américaines. Le CAC 40 n'a finalement cédé que 0,18% à 7919,62 points, les déclarations du Premier ministre réduisant la probabilité d'une censure du nouveau gouvernement. L'EuroStoxx50 a perdu 0,30% à 5551,41 points tandis que Londres a clôturé en légère hausse. Les bourses européennes ont bénéficié de la réduction des pertes de Wall Street : le Dow Jones recule de 0,09% vers 17h40. L'once d'or a inscrit un nouveau plus haut ce matin à 4178 dollars.

Le commerce international éprouve le mal de mer

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine se sont déplacées cette nuit sur le front maritime. " La Chine a menacé de prendre de nouvelles mesures de rétorsion contre les restrictions américaines imposées à son secteur maritime, après avoir sanctionné des entités américaines appartenant à un géant sud-coréen du transport maritime, " explique MUFG. "Le ministère chinois du Commerce a annoncé qu'il imposait des restrictions à cinq entités américaines appartenant à Hanwha Ocean Company, l'un des plus grands constructeurs navals sud-coréens".

Après une matinée difficile, le CAC 40 a réduit ses pertes dans l'après-midi grâce aux déclarations du Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors de son discours de politique générale. Il a indiqué à cette occasion qu'il ne ferait pas usage de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et qu'il suspendait la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Sébastien Lecornu a fait ainsi 2 importantes concessions au PS.

Le rendement du 10 ans français perd 6 points de base, à 3,414% tandis que son équivalent allemand recule de 2,9 points de base à 2,608%, vers 17h50.

Le bal des résultats débute en Europe

Cette séance a aussi été marquée par le lancement de la saison des résultats en Europe. "Les révisions à la baisse des prévisions des consensus avant la saison des résultats sont conformes aux trimestres précédents (-2 % depuis la dernière saison des résultats) et permettent d'envisager de bonnes surprises," explique Deutsche Bank. Selon le consensus Bloomberg, les valeurs de l'EuroStoxx600 devraient enregistrer en moyenne une baisse de 2% de leurs profits tandis que leurs revenus resteraient stables.

Les publications de Givaudan, mais surtout d'Ericsson ont été appréciées.

Aux Etats-Unis, les banques (Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan...) ont dévoilé des profits en hausse, soutenus par le courtage et la banque d'investissement.

A Paris, Michelin a lancé un profit warning plus important que prévu et Publicis a relevé son objectif de croissance interne pour 2025.